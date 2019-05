Jamie Li: ‘Op papier lukt het beter om mijn gedachten onder woorden te brengen’

We belden deze week even met Jamie Li want: na de veelbesproken bestseller Sexy but tired, but sexy legt ze nu de laatste hand aan haar tweede boek No filter, dat op 3 juli verschijnt.

Waarom gaat je boek No filter heten?

‘Ik ben een moeilijke prater. Op papier lukt het beter om mijn gedachten onder woorden te brengen. Ik merkte dat ik over zoveel dingen wilde praten, maar dit niet in videovorm kwijt kon. Dan vertelde ik in een vlog wel dat iets wat ik graag wilde niet was gelukt, maar gaf ik geen details. In mijn boek vertel ik wel dat het ging om een auditie voor een programma. Ook vertel ik in het boek dat ik dacht een relatiedip te hebben, maar erachter kwam dat mijn vriend en ik gewoon goede seks nodig hadden. Ik heb letterlijk een boekje opengedaan over de struggles in mijn hoofd, de zekere en onzekere gedachten. Het zijn filterloze gedachten.’

Het schrijven van je eerste boek ging niet makkelijk, lukte het de tweede keer beter?

‘De vorige keer schreef ik vanuit een vraag, namelijk: what would Jamie do? Deze keer schreef ik vanuit mijzelf. Omdat het echt alleen om mijn persoonlijke verhalen gaat, was het een kwestie van in mijn hoofd duiken en het op papier zetten. Het ging heel vlot.’

Je vorige boek veroorzaakte de nodige ophef. Wat heeft dat met je gedaan?

‘Ik heb er een dikke olifantenhuid van gekregen. Wel merkte ik dat ik het eng vond om mezelf weer kwetsbaar op te stellen, maar ik heb me hier niet door laten tegenhouden. Ik heb gewoon weer dat geschreven wat ik vind. Ik vraag me nu wel af of mensen weer ergens over gaan vallen. Ik hou er rekening mee dat ik niet iedereen tevreden kan stellen.’

Wat is de grootste misvatting die mensen over je hebben?

‘Dat ik tegen mijn zin in seks zou hebben. Of dat ik zou staan voor gedwongen seks. En ik ben ook helemaal niet anti-vrouw.’

Je wordt liever geen influencer genoemd?

‘Ik zie mezelf nog altijd als redacteur. Ik maak content. Of dat nou in videovorm is, een artikel of een foto op Instagram. Aan het influencerbestaan hangt best wel een leeg label. Ik vind het nog steeds moeilijk om het als echt beroep te zien. Ik heb het idee dat de term influencer de lading niet helemaal dekt.’

