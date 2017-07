Jamie Trenité: ‘Ik wist altijd al: ik kan beter lullen dan schrijven’

Ineens was ie daar. Als kersverse tafelheer van ‘DWDD’ én nieuwe presentator van ‘Jules unlimited’: Jamie Trenité (27). Een openhartig gesprek met de afgestudeerd politicoloog die zich op tv als een vis in het water voelt. ‘Mijn leven is steeds meer seks, drugs en rock-’n-roll.’

Tekst Kim Buitenhuis | Foto’s Anke van der Meer

Hoe voelde het toen je voor het eerst als tafelheer bij ‘DWDD’ aanschoof?

“Het waren mijn allereerste minuten op tv. Bizar, wie kan zoiets nou zeggen? Ik vond het wel heel spannend, terwijl er eigenlijk weinig mis kon gaan. Matthijs heeft mij daar op die kruk ontzettend goed geholpen. Hij was mijn veiligheidsgordel. De keren daarna was het eigenlijk alleen nog maar genieten en zat ik relaxed in de visagie.”

Wanneer was het moment dat je dacht: die tv-wereld is wel iets voor mij?

“Ik ben afgestudeerd politicoloog maar zie mezelf niet echt als academicus. Ik voelde me nooit echt een wetenschapper, ik paste meer een trucje toe. Toen ik mijn diploma op zak had, dacht ik: ik heb aan het maatschappelijk geaccepteerde plaatje voldaan. Nu is het tijd voor iets leuks. Diep vanbinnen wist ik altijd wel dat ik beter kan lullen dan schrijven.”

Hoe ga je eigenlijk om met kritiek?

“Ik kies de mensen naar wie ik luister zelf uit. Ongevraagde kritiek interesseert me niet. Daar heb ik ook echt een hekel aan. Vrienden, familie en collega’s wiens meningen voor mij belangrijk zijn, kunnen me eigenlijk niet kwetsen. Ze mogen alles tegen me zeggen. Zolang ik het zelf maar vraag. Eigenlijk doe ik het mijn hele leven al op deze manier. Ook tijdens mijn tenniscarrière.”

Ja, vertel. Je hebt op hoog niveau getennist. Hoe was het om daarmee te stoppen?

“Dat is heel geleidelijk gegaan, waardoor het ook makkelijker was. Op mijn eenentwintigste constateerde ik dat ik niet goed genoeg was om nog jaren op topniveau door te gaan. Ik heb dankzij tennis veel gereisd en een paar jaar in Azië en Amerika gewoond. Eenmaal terug in Nederland werd het tijd voor plan B: studeren en me op die manier verder ontwikkelen. Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik mijn tenniscarrière aan de wilgen heb gehangen. Ik vind het treurig als je maar door blijft gaan terwijl je weet dat je je max er wel hebt uitgehaald. Het is juist krachtig als je tijdig stopt.”

Je moeder (Linda van Dyck, red.) is actrice. Heeft zij je geïnspireerd de tv-wereld op te zoeken?

“Nee, lange tijd juist niet. Ik had via mijn moeder op veel momenten de spotlights op kunnen zoeken. Maar ik was bang om dan als ‘het zoontje van’ te worden gezien. Nu ben ik afgestudeerd, heb ik wat van de wereld gezien en ben ik via een tv-format dat ik zelf gepitcht heb uiteindelijk bij ‘DWDD’ en ‘Jules unlimited’ terechtgekomen. Daardoor heb ik dat gevoel nu niet meer en zie ik het zelfs als een voordeel.”

Waarom dan?

“Er heerst een mythe rondom roem, rondom bekendheid. Mijn moeder heeft die mythe voor mij doorbroken. Zo ben ik nooit onder de indruk geweest van beroemde mensen, omdat ik ze altijd wel om me heen heb gehad. Ik ben mede dankzij haar dus blijkbaar ook niet zo onder de indruk van camera’s. En ik heb mijn moeder van jongs af aan op toneel voor volle zalen gezien. Dat heeft mij ook geholpen met het presenteren voor een groot publiek.”

Wie

Jamie Trenité (27)

Geboren in Amsterdam

Bekend als presentator van ‘Jules unlimited’ waarvoor hij samen met Maurice Lede en Eva Koreman verschillende uitdagingen aanging. Zo zagen we Jamie in een powerboat racen en met een luchtballon crashen.

In 2017 maakte hij zijn debuut als tafelheer bij ‘DWDD’. Toekomst Ook in het nieuwe tv-seizoen zien we Jamie als ‘DWDD’-tafelheer.

Verder is er een grote kans dat hij binnenkort mede-presentator van een (nog niet bekend) BNN-VARA-programma wordt.

Het hele interview met Domien lees je in VIVA 29. Het nummer ligt van woensdag 19 t/m dinsdag 25 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen. Het artikel is ook te lezen op Blendle.