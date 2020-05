Jasper Demollin: ‘Ik ben niet iemand die een relatie nodig heeft’

Hij wisselt een meditatieretraite af met karaoke of een vegan frikadellen eetwedstrijd; Jasper Demollin (29) verrast steeds weer. Maar hij is méér dan die stuiterbal van Streetlab.

Ben jij gewoon aan het werk tijdens deze coronacrisis?

‘Ja, gek genoeg heb ik het best druk. We maken nu Off the streetlab vanuit huis en bedenken opdrachten voor elkaar om de thuiszittijd wat leuker te maken. Al was de vegan frikadellen eetwedstrijd het onsmakelijkste wat ik ooit heb gedaan. Verder maken Stijn (van Vliet, red.) en ik De zelfhulpboekenclub-podcast voor mensen die zelf niet van lezen houden. Vorige week hebben we ’m bij Saskia Noort in de tuin opgenomen. Die podcast voorbereiden kost veel tijd, ik denk dat ik de afgelopen weken meer boeken heb gelezen dan in mijn hele leven.’

Jullie podcast is een beetje een knipoog naar al die draken van zelfhulpboeken, toch?

‘We bespreken het inderdaad op een komische manier, maar wel met de gedachte dat je er ook serieuze dingen uit kunt halen. Er is één boek waar ik echt fan van ben: De kracht van het NU van Eckhart Tolle. Wij identificeren ons als mens veel te veel met onze gedachten en alles buiten onszelf om, zoals ons werk en ons succes, terwijl dit niet is wie je vanbinnen écht bent. Dit boek legt heel goed uit hoe je in het nu kunt komen en je je minder kunt laten beïnvloeden door je gedachten en de oordelen over jezelf en anderen. Ik denk dat deze coronatijd wat dat betreft ook leerzaam is. Plannen is lastig en we weten niet hoe onze toekomst eruitziet, dat is verontrustend, maar ook een goed moment om gelukkig te leren zijn in het hier en nu. In het boek herkende ik veel dingen die ik ervaarde tijdens mijn meditatieretraite in Indonesië afgelopen jaar.’

Wat was dat voor een retraite?

‘Ik ben tien dagen in stilte gaan mediteren. Heel pittig, maar ik vond die uitdaging tof en mijn therapeut had me ook aangeraden dit te doen. Je moet je telefoon inleveren, mag geen boeken lezen, niks opschrijven en elkaar ook niet aankijken, zodat je niet wordt afgeleid. Elke dag sta je om vier uur op en dan begin je met mediteren en je hebt alleen twee keer per dag pauze om te eten. Thuis lukte het me nooit om te mediteren, maar je kunt daar niets anders, dus dan leer je het vanzelf.’

Wat heeft het jou opgeleverd?

‘Ik heb veel meer rust gekregen. Ik heb minder het gevoel dat ik dingen moet, zowel in mijn werk als in de liefde. Met vrouwen had ik altijd veel onrust; ik had best vaak onenightstands, ook om een leegte op te vullen. Ik moest elk weekend iets gaan doen omdat ik anders thuis overvallen werd door een eenzaam gevoel vanbinnen. Je kunt dat opvullen door veel uit te gaan, maar uiteindelijk werkt dat alleen maar averechts. Het is niet dat die onrust nu helemaal weg is, maar ik heb wel patronen doorbroken. Op Koningsdag kwam ik weer even in dat oude gevoel terecht, was ik eenzaam en had ik zo’n behoefte om leuke dingen met vrienden te doen. Maar doordat ik me er nu heel bewust van ben, verdwijnt dat gevoel ook snel weer.’

Is deze tijd voor jou zwaarder omdat je alleen woont?

‘Nee, ik vind het heerlijk om alleen te wonen; ik heb een fijn huisje met een balkon. Ik skype veel met vrienden en daardoor heb ik toch het gevoel dat ik bij ze ben. Laatst zat ik met Tim, Daan en Stijn, mijn beste vrienden met wie ik Streetlab maak, bij het programma M en zagen we elkaar voor het eerst in weken weer. Maar zo voelde het helemaal niet, omdat we continu die connectie hebben. Dit maakt het allemaal een stuk dragelijker. Sowieso kan ik goed alleen zijn, ik ben druk genoeg met werk en mediteer veel.’

Ben je momenteel aan het daten?

‘Niet echt. Nou ja, een beetje…’

Vertel…

‘Nou, ik had dus laatst voor Off the streetlab een blind date via de webcam; dat hadden die andere gasten geregeld. Ik heb eten voor haar gemaakt en een fles wijn gekocht en dat bij haar laten bezorgen en toen hebben we via Skype afgesproken. Dat was zo gezellig dat we twee uur hebben zitten praten. Eigenlijk was het ’t idee dat we in quarantaine bleven, maar we hebben inmiddels ook een echte date gehad. Ik zie wel hoe het loopt, ook hierin leef ik van dag tot dag.’

Je hebt lang geen serieuze relatie gehad, toch?

‘Ik heb in 2018 een halfjaar verkering gehad, maar mijn laatste lange relatie was in 2015. Voor dat meisje wilde ik écht gaan, alles doen, dat gevoel heb ik daarna niet meer gehad. Terwijl het meisje erna eigenlijk de allerleukste was die ik in mijn leven heb ontmoet. Ze was supergrappig, supergevoelig en paste zo goed bij me dat ze bijna voelde als een soulmate. Maar ik werd niet verliefd en dat vond ik superlastig. Ik wilde het wel graag en uiteindelijk dacht ik: oké Jasper, je moet er gewoon helemaal voor gaan. Ik ben met mijn gitaar en hartjesballonnen naar haar huis gegaan en heb verkering gevraagd met een liedje. Ik heb me er helemaal ingestort in de hoop dat dat gevoel alsnog zou komen. Maar dat gebeurde niet, en toen heeft dat ook niet lang standgehouden.’

Vind je het eng om je weer te binden?

‘Ik word niet snel verliefd en het zou er wel mee te maken kunnen hebben dat ik bindingsangst heb. Ik ben ook niet iemand die een relatie nodig heeft. Het is ’t mooiste wat er is, maar dan moet het wel écht goed voelen. Ik ontmoet best veel leuke vrouwen, maar ik heb nooit het gevoel dat ik er echt aan toe kan geven. Al zie ik ook wel het ideale beeld voor me met een leuke vriendin en kinderen. Ik wil supergraag vader worden, maar liever op mijn 35e dan al op mijn dertigste. Ik wil eerst mezelf helemaal op de rit krijgen.’

Je vertelde eerder in een interview dat vrouwen zich soms aanbieden.

‘Dat was toen we in de piek van onze bekendheid zaten met Streetlab, nu is dat wel een stuk minder. Ik prik er meestal snel doorheen of iemand me een interessante jongen vindt of me vooral leuk vindt omdat ik op tv kom. Al weet je het nooit zeker, ik heb het ook weleens meegemaakt dat een meisje deed alsof ze me niet kende en dan na afloop zei: ‘Ik wist wel wie je was, hoor.’ Ik vind het niet interessant als het vrouwen daarom te doen is.’

Ben je ijdel?

‘Ja, maar steeds minder. Ik zorg dat ik er verzorgd uitzie, maar vind het ook niet erg als mijn haar een dag niet goed zit. Ik hou wel van mooie kleren, zoals het velvet jasje dat ik vandaag draag, maar het is niet zo dat ik heel veel shop. Ik was net voordat het coronavirus uitbrak weer begonnen met trainen in de sportschool. Dat had ik jaren niet gedaan en ik wilde er weer eens goed voor gaan… maar toen ging alles dicht. Nu train ik thuis met dumbells en loop ik een paar keer per week hard. Niet eens per se omdat ik er goed uit wil zien, maar omdat ik me lekkerder voel als ik gezond leef.’

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Maaike Van Haaster met dank aan Mindspace

