Javier Guzman: ‘Ik ben al een hele tijd clean, maar blijf natuurlijk een verslaafde’

Comedian Javier Guzman is op 24 mei te zien in BN’ers in therapie op RTL5.

Was je meteen enthousiast toen je werd gevraagd voor dit programma?

‘Mijn eerste reactie was: nee, dat gaan we niet doen. Er is al genoeg gezegd over mijn verslaving en ik ben meer dan dat. Maar toen ik er langer over nadacht, vond ik het wel een goed format om een keer de persoon achter de artiest te laten zien. In dit programma heb ik meerdere sessies met psychiater Esther van Fenema. Doordat ik me bij haar op mijn gemak voelde, kwam er tijdens de gesprekken veel naar boven’

Welke onderwerpen kwamen er aan bod?

‘Als kind heb ik veel meegemaakt. Ik ben seksueel misbruikt en moest van Gran Canaria vluchten voor mijn vader die alcoholist. was Lang heb ik alles gebagatelliseerd. Ook mijn drank- en drugsverslaving. In het programma kwam ik erachter dat ik moeite heb met loslaten. Tot mijn verbazing zaten dingen nog veel dieper dan ik dacht. In het laatste shot zie je mij het landhuis uitlopen. De cameraman zei toen: ‘Het lijkt wel of je lichter loopt.’ Zo voelde het ook.’

Je worstelt al lang met verslavingen. Hoe gaat het nu met je?

‘Ik ben al een hele tijd clean, maar blijf natuurlijk een verslaafde. Toen ik stopte met drank en drugs, voelde ik me nog steeds niet gelukkig. Ik heb een lange weg moeten afleggen en worstel nog steeds. Daarom ga ik ook nog geregeld naar meetings voor verslaafden. Inmiddels heb ik geleerd meer te genieten van kleine geluksmomenten.’

Wat staat er de komende tijd allemaal op jouw planning?

‘Ik ben net begonnen met The backstage comedy tour. Samen met andere comedians geef ik voorstellingen op plekken waar je normaal als publiek niet komt. Dus achter het podiumdoek, in een kleedkamer of in de artiestenfoyer. Ook wil ik meer in het Engels en Spaans optreden. Dat doe ik nu al elke woensdag in een comedycafé in Amsterdam. Dat is alleen al hilarisch omdat driekwart van het publiek Nederlands is. Je ziet ze denken: dit is een beetje raar hè.’

Beeld: Peter Smulders