Jeffrey Wammes: ‘Adam zkt. Adam komt precies op het juiste moment. Ik sta weer open voor een relatie.’

Want: de oud-turner doet mee aan Adam zkt. Eva vips, waarin BN’ers naakt daten met onbekende singles.

Voor jouw deelname wordt de naam van de aflevering aangepast naar Adam zkt. Adam. Speelde dat mee toen je ja zei?

‘Ik vind het leuk om in het diepe te springen en zie het als een avontuur. Er zijn maar weinig mensen die naakt zouden daten op televisie, dan vind ik het leuk om dat juist wél te doen. Daarnaast is het extra speciaal dat ik de eerste ben waarvoor het programma wordt aangepast. Ik hoop dat die trend wordt doorgezet en er misschien ook een Eva zkt. Eva komt.’

Hoe gaat het in de liefde?

‘De afgelopen twee jaar werkte ik bij Cirque du soleil in Las Vegas. Ik deed tien shows per week, dan heb je niet echt oog voor leuke mannen. Bovendien stikt het in Las Vegas van de toeristen. Dus als ik dan een leuke jongen tegenkwam, bleek hij ver weg te wonen. Eenmaal terug in Nederland kwam het programma op mijn pad. Precies op het juiste moment. Ik sta weer open voor een relatie.’

De opnames zijn al geweest. Hoe vind je het dat iedereen je straks naakt ziet?

‘Spannend. Ik was heel zenuwachtig tijdens de opnames. De ontmoeting met de twee andere jongens was heel ongemakkelijk, maar gelukkig was het ijs snel gebroken. Het is net als in de sauna. Eerst moet je wennen aan de naaktheid en al snel let je er niet meer op. Ook was het een gek idee dat de programmamakers uit alle aanmeldingen twee jongens hadden gekozen. Je geeft daarmee de controle uit handen, maar dat maakt het ook weer interessant. Daardoor leer je iemand kennen op wie je normaal gesproken misschien niet direct af zou stappen. Of ik de ware heb gevonden door het programma? Dat hou ik nog even voor mezelf!’

Wat kunnen we verder de komende tijd van je verwachten?

‘Ik sluit niet uit dat ik ooit weer een show ga doen bij Cirque du soleil. Maar voorlopig blijf ik even in Nederland en ga een opleiding tot personal trainer volgen. Ik ben al mijn hele leven bezig met sport en het lijkt me heel leuk om anderen daarbij te helpen en begeleiden. Uiteindelijk wil ik mijn eigen sportschool beginnen.’

Adam zkt. Eva vips is vanaf september te zien op RTL5.

