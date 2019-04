Jessica Villerius: ‘Ik vind dat ik het podium dat ik krijg moet benutten om zoveel mogelijk mensen te inspireren’

We belden deze week even met Jessica Villerius want: haar documentaire Veda beslist zélf – jong en een euthanasiewens is deze week te zien op NPO.

Waarom moeten we allemaal je docu zien?

‘Ik denk dat mensen nog zo weinig weten over jongeren met psychiatrische problemen en een doodswens. We weten niet goed wat we ermee moeten. Het leek me goed om iemand aan het woord te laten die daar veel over te vertellen heeft.’

Hoe is de docu tot stand gekomen?

‘Veda stuurde mij een mail. Ik krijg veel e-mails met indrukwekkende verhalen, deze bleef door mijn hoofd spoken. Want hoe kan een meisje van achttien zo genieten van het leven en het ook zo erg haten? Ik vond dat een bizarre tegenstelling. Ik wilde niet alleen het drama tonen, maar ook haar goede dagen vastleggen. En op die manier laten zien wat voor een dans met de duivel een depressie is.’

Hoe was het om iemand die zo’n heftige beslissing wil maken te volgen?

‘In de docu komen alle emoties voorbij. Diepe dalen en ook blijdschap, warmte en opluchting. Ze verliest vriendinnen aan suïcide, maar geniet ook intens in de Efteling met haar oma. Dan zie je weer even een meisje van achttien. Daarnaast vertelde ze me geregeld huilend dat ze echt niet meer wilde en dat ze de zin van het leven gewoon niet zag. Heel schrijnend als je zo jong bent. Het was een kippenvelproces. Inmiddels kan ik het, doordat ik veel ervaring heb, wel loslaten. Toch ben ik geen robot. Ik maak me wel vaak zorgen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik geen hulpverlener ben en er niet ben om mensen te redden. Maar je wordt wel een soort steun. Dat zorgt ervoor dat je soms op gekke tijdstippen naar iemand toegaat om diegene op te vangen.’

Zou je ook weleens een docu over een wat luchtiger onderwerp willen maken?

‘Ik vind dat ik het podium dat ik krijg moet benutten zodat ik zo veel mogelijk mensen kan inspireren of helpen. Ik zou me er persoonlijk niet goed bij voelen als ik het platform dat ik krijg zou gebruiken voor iets luchtigs. Dat betekent overigens niet dat er geen luchtige televisie moet worden gemaakt. Ik kijk zelf ook graag naar TLC om mijn hoofd leeg te maken.’

