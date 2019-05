Joann van den Herik: ‘Als je succesvol wilt zijn, moet je slank zijn. Dacht ik’

Vroeger had covermodel Joann van den Herik (20) een hekel aan haar lichaam, maar inmiddels vindt ze het geweldig om haar vrouwelijke vormen te showen. ‘Ik wil een inspiratie zijn voor jonge meiden en jongens.’

‘In 2016 werd ik gefotografeerd door een fotograaf uit Amerika. Hij had me benaderd via Instagram en wilde met me samenwerken. Ik had nog nooit over een modellencarrière nagedacht – al kom ik uit een familie met veel modellen. Mijn nichtjes Gigi en Bella (Hadid, red.) hebben maatje 36. Ik niet, dus ik dacht dat het niet voor mij was weggelegd. Ondanks dat mijn moeder niet helemaal gerust was op die Amerikaanse fotograaf, mocht ik – samen met mijn vriend – naar Amsterdam voor een shoot.’

‘Ik had enkel voor de camera van mijn moeder gestaan, op een strand in Turkije’

‘Ik had nog nooit voor een camera gestaan. Ja, voor de camera van mijn moeder, in Turkije op het strand. Maar dit was de eerste keer dat ik écht model stond. Die shootdag gaf me een onwijze kick en smaakte naar meer. Dus ging ik op zoek naar een modellenbureau. Dat ging niet zo een-twee-drie omdat ik geen ‘modellenmaatje’ heb, maar uiteindelijk vond ik een agency die het wel met me zag zitten.’

‘Iémand moet het eerste plussize-model op de catwalk zijn, dat was mijn motto’

‘Alleen wilden ze met mij echt de commerciële kant op, de Lidl-folders en zo. Niet dat ik te beroerd ben om zoiets te doen, maar mijn doel was de fashion in en shows lopen, en dat zag mijn agent met mij als plussize-model niet gebeuren, want ‘plussize-modellen zie je nu eenmaal minder op de catwalk’. Mijn motto was: íemand moet de eerste zijn. Ik wilde er helemaal voor gaan en had een enorme bewijsdrang.’

Zeekoe

‘Ik besloot weg te gaan bij dit bureau en precies op dat moment kwam Curvy supermodel op mijn pad. Ik won weliswaar niet, maar het programma was het bewijs dat ik het kon en een mooi begin van mijn carrière. Het was een dikke middelvinger naar mijn agency en alle haters van vroeger.’

‘Ik dacht dat mensen mij niet mochten omdat ik “dik” was’

‘Ik ben in mijn middelbare schooltijd vaak gepest en uitgemaakt voor ‘zeekoe’. In mijn klas werd veel gebodyshamed; iedereen had wel iets over iemands lichaam te zeggen. Als mensen mij niet mochten, dacht ik dat dat door mijn lichaam kwam. Omdat ik ‘dik’ was. Ik ben heel onzeker geweest en ontwikkelde een vreemde relatie tot eten.’

‘Ik gooide mijn gesmeerde boterhammen weg, maar at dan wel een hele zak chips leeg’

‘Dan gooide ik de gesmeerde boterhammen van mijn moeder weg, alsof die heel ongezond waren, maar at ik stiekem op mijn kamer een zak chips leeg. Daarna had ik spijt en slikte ik laxeerpillen. Ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om af te vallen: uithongeren, sapkuren en vooral laxeerpillen. Superongezond natuurlijk en hartstikke schadelijk. Maar op televisie en in bladen zag ik alleen maar dunne mensen. Zelfs etalagepoppen zijn nooit dik.’

‘Als mensen pesten komt dat door hun onzekerheid’

‘Als je succesvol wilt worden, moet je slank zijn, dacht ik. Gelukkig leerde ik in 2015 mijn vriend kennen. Vanaf dat moment ben ik anders naar mijn lichaam gaan kijken. Hij liet me inzien dat ik mooi ben zoals ik ben. Ook ben ik me gaan verdiepen in de body positivity movement, waar ik veel van heb geleerd. Als mensen pesten, komt dat door hun eigen onzekerheid. Als je mensen helpt zelfverzekerder te worden, denk ik dat het pesten uiteindelijk minder zal worden.’

‘Dan kijk ik in de spiegel en denk ik; jezus wat een lekker ding ben ik’

‘Mensen als Iskra Lawrence en Megan Jayne Crabbe hebben mij geïnspireerd om te doen wat ik nu doe. Op mijn Instagram laat ik foto’s zien waarop mijn vetrollen en putjes in mijn benen en billen goed te zien zijn. Hoe meer cellulitis, hoe beter. Soms vind ik dat wel spannend, maar dat hangt van mijn humeur af. Als ik echt zin heb in een body positivity-post, denk ik: kom maar hier met die vetrollen. Dan kijk ik in de spiegel en denk ik: jezus wat een lekker ding ben ik.’

‘Lieve reacties die ik krijg geven me een boost’

‘Op andere dagen komt dat onzekere meisje van vroeger meer naar boven en voel ik me allesbehalve mooi. Dan stel ik me kwetsbaar op op mijn Instagram. De lieve reacties die ik dan krijg, geven me een boost. Vaak helpt het om gewoon te accepteren dat ik me zo voel. Dan ga ik leuke dingen doen met mijn vriend of familie en denk ik: morgen weer een dag.’

Stop met vergelijken

‘Ik denk dat je nooit voor honderd procent tevreden zal zijn met jezelf. Dat is ook erg moeilijk in deze maatschappij, want we leven in een tijd waarin veel mensen er genoegen in te lijken scheppen anderen te zeggen dat ze niet goed genoeg zijn. Ik krijg regelmatig berichten van onzekere jongeren. Het eerste wat ik iedereen adviseer: stop jezelf te vergelijken met anderen. Dat is het ergste wat je kunt doen.’

‘Ik wil niet ‘het-nichtje-van’ zijn’

‘Ik wil ook gewoon mezelf zijn, niet ‘het nichtje van’. Al ambieer ik wel een grote modellencarrière zoals zij. Mijn droom is om voor high fashionmerken te werken. Of om op de cover van Vogue US te staan. Al vind ik het ook heel bijzonder dat ik nu deel uitmaak van de ontwikkeling waarin curvy en plussize-modellen een steeds grotere rol gaan spelen in de mode-industrie. Daar ben ik ongelooflijk trots op en ik hoop dat ik en mijn curvy collega’s het heel ver gaan schoppen.’