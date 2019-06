Omdat John van den Heuvel momenteel bedreigd wordt, duiken hij en Tatum samen het zwaarbeveiligde hotelbed in. Tatum: ‘Dit is mijn spannendste date ooit.’ John: ‘Als je dít al spannend vindt…’

Waarschijnlijk is John op het moment een van de zwaarst bewaakte personen van Nederland. Bij de hotelingang staan beveiligingsmannen op de uitkijk, binnen staan er een paar die de ruimte al hebben geïnspecteerd en een aantal anderen houdt via oortjes contact met degenen die John per auto vervoeren. Het voelt alsof ik ben beland in een spannende crime serie… Helaas is dit geen fictie.

De misdaadjournalist wordt dag en nacht in de gaten gehouden: er zijn aanwijzingen dat hij op de dodenlijst zou staan van Nederlands meest gezochte topcrimineel. Toch oogt John heel relaxed bij binnenkomst. Ik daarentegen, moet van alle opwinding regelmatig mijn oksels droogdeppen. We worden geëscorteerd tot de hotelkamer, alwaar de stoere beveiligingsmannen blijven posten voor de deur. Bijna smekend vraag ik ze of het écht niet nodig is mij te fouilleren. Gelukkig kan John nog lachen.

Ik vind dit nu al mijn spannendste afspraak ooit.

‘Als jij dit spannend vindt… Het is in elk geval niet alledaags.’

Kan ik bepaalde dingen niet vragen in verband met jouw veiligheid?

‘Je mag alles vragen en ik geef overal antwoord op. Als het beter is om iets niet te vermelden omdat het de beveiliging kan schaden, geef ik dat aan.’

Het lijkt wel of ik een date heb met de koning, met al die beveiliging…

‘Ik denk niet dat Willem-Alexander op dit moment dusdanig wordt beveiligd. Momenteel is het dreigingsniveau hoog, vandaar. Als je ziet wat er allemaal wordt georganiseerd als ik het huis verlaat… Het is heftig. Spontaan ergens een hapje eten, naar de bioscoop gaan, een boottochtje, het zit er niet in. Afspraken moet ik ruim van te voren inplannen omdat er zo veel beveiliging meegaat. Ik ben nooit meer alleen, dat is dan weer het voordeel.’

Dus het enige intieme dat je nog kunt beleven, is seks met je vrouw?

‘Haha, eigenlijk wel, daar is de beveiliging niet bij. Mijn huis is heel zwaar beveiligd, zelfs in de tuin hangen camera’s waarop wordt meegekeken. Maar alles wat zich binnen de muren van ons huis afspeelt – dus ook in de slaapkamer – is redelijk intiem en spontaan.’