Even bellen met want: met zijn dj-collectief Kris Kross Amsterdam gooit hij momenteel hoge ogen met een ‘remix’ van Nasty’s Een moment zonder jou.

Had je dit nieuwe succes zien aankomen?

‘We hadden al snel door dat we iets heel tofs in handen hadden. We hebben een stukje uit een plaat van Nasty gebruikt. Toen we net begonnen met dj’en, zat die al in onze platenkoffer. Het is een beetje jeugdsentiment. We dachten al dat mensen het leuk zouden vinden om het nummer in een nieuw jasje te horen. Maar het blijft altijd spannend.’

Jullie hebben duidelijk iets met de nineties, waarom trekt die muziek jullie zo aan?

‘Ik ben zelf opgegroeid met hiphop uit de nineties en ook Michael Jackson stond altijd op. Mijn vader had vroeger discotheken, dus muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn familie. Op het moment dat mijn broer en ik begonnen met Kris Kross, was het ook niet meer dan normaal om nineties-hits te draaien. Dat hebben we eigenlijk nooit losgelaten.’

Het festivalseizoen is begonnen, gaan jullie veel optreden?

‘De agenda staat bomvol. We hebben elk weekend wel drie of vier shows. Het is een gekkenhuis, maar de allerleukste periode van het jaar. Ik kan zelf alleen niet te hard meefeesten, anders hou ik het niet vol. Als we een drukke week hebben, blijft het voor mij bij 0.0 bier of een spa rood. Ik probeer ook echt gezond te leven. Ik denk na over wat ik eet, sport veel en probeer genoeg te slapen. Mensen denken vaak dat het bij dj’s alleen maar één groot feest is, maar doordeweeks is mijn leven best gewoontjes.’

Wat was jouw eerste festival?

‘Mysteryland, volgens mij was ik toen 23 of 24. Ik heb er voor het eerst een xtc-pilletje genomen. Er ging echt een wereld voor me open. Je krijgt er vet veel energie van en vindt iedereen lief en aardig. Het was zo’n toffe dag. Ik droomde er toen al van om ooit op Mysteryland op te kunnen treden. Dat is gelukt, we hebben er zelfs een eigen stage gehad.’

Met welke artiest wil je nog samenwerken?

‘Pharrell Williams. Ik vind hem een levende legende. Hij heeft al zo veel bereikt en is heel veelzijdig. Echt een muzikaal genie. Ik zou graag met Pharrell een nummer willen maken. Justin Bieber mag dat dan zingen.’

Even bellen met’ is afkomstig uit VIVA 26-2019. Deze editie ligt vanaf 26 juni in de winkel of kun je hieronder online bestellen.