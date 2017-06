Joris (27): ‘Straks ben ik dertig en heb ik het nog steeds niet gedaan’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Joris (27) heeft sexvrees.

“Ik durf te wedden dat niemand in mijn omgeving weet dat ik nog maagd ben. Ik heb veel vrienden, een grote bek. Op elke grap heb ik een gevat antwoord en in mijn werk ben ik succesvol. Dat ik in de liefde minder succesvol ben, zien mensen als mijn eigen keuze. ‘Ik heb er geen tijd voor’, zeg ik altijd, of, lekker arrogant: ‘Het meisje dat mij weet te veroveren, moet nog geboren worden.’ Bullshit. Ik ben best weleens verliefd. Maar ik durf gewoon niet en de drempel wordt alleen maar hoger. Straks ben ik dertig en heb ik het nog steeds niet gedaan. Bij wie kun je daar nou mee komen aanzetten?

Ik miste de boot al op de middelbare school. Mijn vrienden zaten achter de meiden aan, mij boeiden ze op dat moment nog echt niet. Terwijl mijn maten hun eerste ervaringen opdeden, zat ik te blowen. Meisjes vonden mij mysterieus. Via vrienden hoorde ik dat ze me wel zagen zitten. Maar op het moment dat ik vrouwen interessant begon te vinden, was ik al twintig en leek iedereen volleerd. En ik voelde me zo veilig in mijn pantser van coole gast voor wie geen enkel meisje goed genoeg was, dat ik daarin bleef zitten. Ik heb heus wel gezoend. Of wat dronken gerommeld in donkere clubs. Maar verder dan dat is het nog nooit gegaan. Eerst was ik er wel trots op. Ik vond al mijn vrienden die niet anders deden dan hun lul achterna rennen een stelletje losers. Ik zag al die meiden die ze met gebroken harten achterlieten. Dat vond ik niet tof. Ik vond het cool dat vrouwen mij leuker vonden. Omdat ze met mij konden praten, zeiden ze, en ik niet alleen maar in hun slipje wilde komen. Langzaam veranderde ik van mysterieuze gast in die jongen die zo goed kon luisteren. Weinig sexy, merkte ik. Soms werd ik verliefd, probeerde een move te maken. Zo voorzichtig als ik kon. Maar die vrouwen pikten mijn hints niet op. Of zagen het als grap. Lekker dan, dat geeft een deuk in je zelfvertrouwen.

Een paar keer heb ik kort een vriendin gehad. Maar op de een of andere manier kwam ‘het’ er toch niet van. Het meest dichtbij kwam ik tijdens een vakantie, met een meisje dat me pijpte of haar leven ervan afhing. Maar neuken wilde ze niet: ze was ongesteld, en voordat dat over was, zat ze in het vliegtuig naar huis. Ik heb nog steeds spijt dat ik niet meer heb aangedrongen. Het is twee jaar later en nog steeds weet ik niet wat het is. Naar de hoeren? Daar ben ik toch te veel een romanticus voor. Ik wil dat het mooi wordt. Dat het niet eenmalig is. Want ik verlang niet eens zozeer naar sex, maar gewoon naar liefde. Maar mijn onzekerheid, doordat ik nog geen ervaring heb, nekt me wel. Ik geef mezelf nog een jaar, heb ik besloten. Anders wordt het toch de Wallen.”