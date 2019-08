Josefien: ‘Nooit eerder voelde ik me zo begeerd’

Josefien (36) had alles wat haar hartje begeerde: een leuke man en twee kinderen. Tot ze Joost ontmoette en hij haar veilige leventje totaal overhoop haalde.

‘Eén keer is het echt misgegaan. Na een interview dat korter duurde dan gepland, ben ik meteen doorgereden naar Joost. Toen ik na een hemels samenzijn mijn kleren bij elkaar raapte en mijn telefoon pakte, bleek dat die nog uitstond. Dat doe ik altijd bij interviews. Ik had vier gemiste oproepen, van Niels en van de crèche. Mijn hart stond stil en het zweet brak me uit: Keet!’

Doe even normaal

‘Als iemand mij vroeger zou hebben verteld dat ik ooit een gezin en een minnaar zou hebben, zou ik die persoon recht in zijn gezicht hebben uitgelachen. Want het stond voor mij al jong vast dat ik minstens drie kinderen zou krijgen, met een leuke man natuurlijk. Die laatste kwam al snel. Ik ontmoette Niels in de kroeg en in no-time woonden we samen. Het liefst had ik toen meteen al de pil in de prullenbak gegooid, maar Niels vond ons vrije leventje veel te leuk om al op te geven. Om ons heen zagen we dat de impact van kinderen best groot is. Steeds meer vrienden kregen kinderen en ik zag leuke types veranderen in ontzettende truttenbollen. Maar de kleintjes vond ik wel allerliefst en natuurlijk zouden wij niet vertrutten en in al die bekende valkuilen trappen. Uiteindelijk brak de dag aan waarop Niels zei: oké, we gaan ervoor.’

Explosie van liefde

‘Ik was bijna direct zwanger. Moos werd geboren en ik was overweldigd door de explosie van liefde die vrijkwam. Wat een cadeau! Wel was ik licht teleurgesteld in Niels. Een kind brengt gewoon veel werk met zich mee en op de een of andere manier deed ik altijd het meeste. Of dat nou ging om koken, schoonmaken, ’s avonds thuisblijven of Moos naar de crèche brengen. Moos was nog geen twee toen ik er op de geijkte manier, via zijn telefoon, achter kwam dat Niels een affaire had. In één keer werd het kleed onder ons mooie leven weggerukt. Ik voelde me verschrikkelijk belazerd. Dat hij dít kon doen! Het tastte mijn zelfvertrouwen behoorlijk aan. De ruzies waren niet van de lucht, maar Niels beloofde beterschap en ik besloot hem te vergeven. Voor één misstap zou ik ons huwelijk en ons gezin niet opgeven. Maar het was wel een grote barst in onze relatie. Naast de kleinere barstjes die er al zaten van al die keren dat ik er alleen voor stond met Moos. Intussen verlangde ik erg naar een tweede kind, bijna net zo sterk als ik naar een eerste had verlangd. Maar zo makkelijk als ik zwanger werd van Moos, zo moeilijk ging het nu. Pas toen Moos in groep één zat, was het eindelijk zover. Ik was zielsgelukkig.’

Bijzondere klik

‘Ik was zes maanden zwanger van Keet toen ik Joost ontmoette via mijn werk. Achttien jaar ouder, gescheiden, zijn twee kinderen studeerden al. We zaten samen in een werkgroepje en toen hij vroeg of ik na afloop nog even koffie met hem wilde drinken in een cafeetje verderop, zag ik daar geen kwaad in. Ik bedoel, ik was zwánger. Dat we een klik hadden, was wel duidelijk. We hadden precies hetzelfde gevoel voor humor, deelden dezelfde interesses en wat me vooral opviel, was dat hij oprecht geïnteresseerd was in mij. Het voelde zo vertrouwd met hem dat ik mezelf dingen hoorde vertellen die zelfs mijn beste vriendinnen niet van me weten. Het was echt bijzonder. Maar toen Niels ’s avonds vroeg hoe mijn dag was geweest, vertelde ik hem er niet over. Terugkijkend zie ik dat ik die dag niet een keer, maar twee keer een foute afslag heb genomen.’

Beste versie van mezelf

‘Keet werd geboren en net als bij de geboorte van Moos werd ik overspoeld door liefde. Al was het ook pittig omdat ik er, ondanks de afspraken die ik vooraf met Niels had gemaakt, tóch weer grotendeels alleen voor stond. En met nu twee kleintjes. Niels deed het hoognodige, maar ik vond hem vaak afwezig, letterlijk en figuurlijk. Ik was hondsmoe. Al die tijd zat Joost nog ergens in mijn achterhoofd en toen Keet zes maanden was, kreeg ik plotseling een berichtje van hem via Messenger. Al snel vlogen de berichtjes over en weer, vol grapjes en spitsvondigheden. Daar werd ik zó blij van! Ineens was ik niet meer de moeie moeke, maar weer de ontzettend, buitengewoon leuke Joos. Mezelf op z’n leukst, zeg maar. In eerste instantie waren de berichten nog onschuldig, maar al snel sloop er iets flirterigs in. Joost zag mij duidelijk vooral als vróuw, waar Niels mij vooral als moeder zag. Terwijl ik toch echt liever als een leuke, sexy en begeerlijke vrouw word gezien. Door Joosts aandacht bloeide ik op. De lucht was blauwer en de zon leek elke dag te schijnen, speciaal voor mij. Vooral op mijn werk vlogen de berichten over en weer. Inmiddels waren we ook aan het mailen geslagen. Hele epistels met onze gedachten en gevoelens vonden hun weg. Ik mailde al mijn zielenroerselen en hij deelde de zijne met mij. We vertelden elkaar alles wat ons bezighield, hadden zielscontact. Heel anders dan mijn relatie met Niels, met wie ik de ‘BV Thuis’ draaiende hield. Nooit eerder voelde ik me zo begeerd, geliefd en gezien. En het mooiste was nog wel dat ik daardoor voor iedereen de allerleukste versie van mezelf was geworden. Ik wist dat ik me op glad ijs begaf, maar ik leek wel een verslaafde. Ik kon er gewoon niet mee stoppen, al wist ik diep in mijn hart dondersgoed dat dit helemaal niets goeds zou brengen.’

Tekst: Christien Jansen | Beeld: iStock