Josje Huisman: ‘Op Facebook werd ik overladen met clichéberichten van mannen’

Voor Josje Huisman leek het na de split van K3 erop of eronder: betekende het uiteenspatten van de hitmachine ook het einde van haar showbizzcarrière? De goedlachse blondine liet zich niet opjutten. Ze laste een sabbatical in om zich te bezinnen op een leven zonder regenboogjurk. Vastomlijnde plannen had ze niet. En net toen een jaar geleden de paniek toch wel lichtelijk begon toe te slaan, kreeg ze drie aanbiedingen in één week. Zo kwam het dat onze zuiderburen haar opeens zagen in een musical (Belle en het beest), als coach (in The voice kids) en als deelnemer aan de Vlaamse versie van het tv-programma Beste zangers. En nu is haar eerste solo-single Gasolina uit.

Tekst Anette de Vries | Fotografie Stef Nagel

Voelde de lancering als een vuurdoop?

‘Meer nog dan ik van tevoren had gedacht. De dag van de release was megaspannend. Als je je nummer dropt, is het ineens voor iedereen.’

Hoe is het nummer tot stand gekomen?

‘Daar gaat een verhaal aan vooraf. Begin dit jaar werd ik gebeld door dj Lex Gaarthuis van Radio 10. Ik was al een tijd vrijgezel en hij vroeg of er nog wel genoeg mannen op me afkwamen. Ik zei dat ik het wel prima vond zo, dat de liefde wel op mijn pad zou komen. Dat werd door een nieuwssite vertaald in: ‘Josje vindt dat er te weinig mannen op haar afkomen.’ Heel gênant, dat had ik zo niet gezegd. Op Facebook werd ik vervolgens overladen met clichéberichten van mannen die de stap wel wilden wagen en indruk probeerden te maken met hun afgetrainde lijf of dure auto. Goed bedoeld, maar ik zat daar niet op te wachten. Als je me zou kennen, zou je weten dat dat me helemaal niet interesseert. In mijn clip probeer ik daar de draak mee te steken: met zwaar gespierde gasten met geoliede torso’s. Aan het einde steek ik alles in de fik.’

De reacties zijn gemengd, van ‘kan het nog slechter?’ tot ‘formidabel’. Hoe deal je daarmee?

‘Omdat ik in K3 zat, waren mensen vooral benieuwd naar waar ik mee zou komen. Je kunt niet aan ieders verwachtingen voldoen. Ik heb ervoor gekozen me niet te focussen op al die meningen. Je wordt niet vrolijker van negatieve reacties. Ik heb een kleine groep mensen om me heen, met wie ik samenwerk en die ik vertrouw. Hun mening vind ik belangrijk. Natuurlijk wil je dat anderen je muziek ook leuk vinden. Maar als artiest moet je zo dicht mogelijk bij jezelf blijven.’

Hoe is het om alle touwtjes zelf in handen te hebben?

‘Het kost tijd en moeite om op eigen benen te staan. Bij K3 was het allemaal van tevoren uitgedacht. Wij moesten een zo goed mogelijke invulling aan de performance geven. Gasolina is mijn eigen creatie. Ik heb alles zelf bedacht, gedaan en aangestuurd. Allemaal dingen die ik leuk vind om te doen.’

Maakt dat je kwetsbaarder voor de mening van anderen?

‘Bij K3 voelde ik me minder aangesproken, want ik maakte deel uit van een groter geheel. Maar de manier waarop ik met kritiek omga, is veranderd. Ik ga niet meer de hele middag op YouTube of Instagram zitten kijken of iemand iets lelijks heeft geschreven. Dat heeft geen nut. Ik vergelijk het weleens met het afspeuren van de Facebook van je ex om te zien of hij al een nieuwe liefde heeft. Je bent wel nieuwsgierig, maar als je ermee wordt geconfronteerd, doet het toch pijn. Via via komt bepaalde kritiek toch wel bij me terecht, dus je kunt er nooit helemaal omheen. Dat moet je voor lief nemen in dit vak. Als iedereen hetzelfde leuk zou vinden, dan zou er iets mis zijn met de wereld.’

Het hele interview met Josje lees je in VIVA 46. Die editie ligt van 15 t/m 21 november in de winkel of kan je hier onder online bestellen.