Joy Delima: ‘Ik ben geen sexpert ofzo, ik heb ook seksuele onzekerheden’

Verhalen over de kwetsbare kant van seks, dat was iets wat actrice en columnist Joy Delima (26) miste. Als tante Joy maakt ze die onderwerpen nu zelf bespreekbaar. ‘Anders blijft het in de taboesfeerhangen.’

In het Volkskrant Magazine worden jouw columns ingeleid met de tekst: ‘Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (26) schrijft erover in klare taal.’ Werd dat tijd?

‘Ja. Aan seks op zich geen tekort, sex sells nog steeds, maar toen ik opgroeide heb ik zelf echt een gebrek ervaren aan verhalen over seks die kwetsbaar zijn. Ik had ook wel verhalen willen horen waarin de dingen níet goed gaan. Want die blijven anders in de taboesfeer hangen. Als je die dingen deelt, kun je er namelijk beter mee omgaan als je zelf ooit in die situatie belandt.’

Noem eens een voorbeeld?

‘Nou, ik heb een keer meegemaakt dat iemand ineens slap werd tijdens de seks. Dat werd heel awkward, want ik dacht de hele tijd: moet ik nu doorgaan, of juist stoppen, en daarna deden we allebei alsof het überhaupt niet was gebeurd. Terwijl: als ik het gewoon had gevraagd, was er waarschijnlijk geen probleem geweest. Het is dus belangrijk dat je die verhalen óók hoort.’

Hoe was jouw seksuele opvoeding?

‘In groep acht gaf de juf les uit een boekje, maar dat ging echt alleen maar over voortplanting. Terwijl: hoe vaak in je leven heb je nou seks voor de voortplanting? De sfeer in de klas was ook heel giechelig, herinner ik me. Het woord piemel, oeh! En thuis: toen ik ongesteld werd, heeft mijn moeder iets verteld over zwangerschap enzo, en hygiëne, en dat ik op moest passen voor jongens en dat ik altijd bij haar terecht kon voor vragen. Maar ja, dat deed ik natuurlijk niet, ik zag al dat ik mijn moeder iets ging vragen over vingeren. Ik reageerde ook meteen zo van: jahaaa, weet ik al. Terwijl ik natuurlijk niets wist.

Ik wist niet eens dat je een tampon in kon houden tijdens het plassen, want ik dacht dat dat hetzelfde gat was. Toen zei mijn moeder: ‘En precies daarom wil ik even met je praten.’’

En met je vader, heb je ooit met hem over seks gesproken?

‘Neeeeeee, nooit. Mijn vader komt uit de jaren vijftig van Curaçao, daar práát je gewoon niet over. Dus nu bezorg ik hem alsnog elke week een trauma met mijn stukjes, haha. Het was wel grappig: mijn eerste column las hij per ongeluk, in de zin dat ik hem nog niet had kunnen voorbereiden op hoe expliciet het stuk was. Ik schreef erin over mijn ontmaagding, en hoe die jongen over mijn rug klaarkwam zonder dat te vragen. Ik was bij mijn ouders thuis en mijn moeder zei: ‘Je vader heeft het al gelezen.’ Ik schrok: wát?! De hele dag hebben we er niet over gepraat, maar tijdens het avondeten haalde hij ineens een fles wijn tevoorschijn en bracht hij een toost uit op mijn nieuwe column en zei hij dat hij heel trots op me is.’

En je moeder?

‘Die is ook trots, maar die is wel bang dat alle interviews nu voortaan alleen nog maar over seks zullen gaan. Dat wil ik zelf ook niet, want ik ben natuurlijk actrice, eigenlijk.’

Schrikt jouw omgeving weleens van je stukken? Ik kan me voorstellen dat vriendjes het tof en intimiderend tegelijk vinden.

‘Tijdens eerste dates krijg ik inderdaad vaak de vraag: ‘Ga je hier over schrijven?’ Ik snap dat wel, maar tegelijkertijd ben ik geen sexpert ofzo. Ik heb zelf ook mijn seksuele onzekerheden. Gister had ik toevallig nog een date, een wandeldate. Ik vroeg hem: hoe praat jij met je mannelijke vrienden eigenlijk over seks? En toen zei hij: ‘Meer met een geintje dan echt serieus.’ Na de seksuele voorlichting in de achtste klas had hij ook nooit meer iets opgezocht ofzo. En toen vertelde hij ook nog dat hij waarschijnlijk best veel vrouwen teleurgesteld heeft achtergelaten. Ik dacht alleen maar: de souplesse waarmee hij dit vertelt, alsof dat volkomen normaal is! Maar ik ben bang dat dit is hoe veel mannen denken.’

Aan de andere kant is er tot nu toe wellicht ook weinig beroep op ze gedaan.

‘Dat is ook zo. Deed ik zelf ook nooit. Omdat ik gewoon niet wíst dat ik dat kon opeisen. En nog steeds vind ik dat spannend om te doen. Je denkt toch: straks wil hij iets niet, of vindt hij het raar. Laatst dacht ik: stel dat mannen negen van de tien keer níet klaar zouden komen tijdens de seks. Hoeveel zin zouden zíj dan nog hebben? Als ik zou weten dat ik gegarandeerd klaar zou komen tijdens de seks, zou ik het veel vaker doen. Dan zou het bijna een soort masturbatie-ding zijn om lekker in slaap te kunnen vallen, maar dan met iemand erbij.’

Wat dat betreft heeft Onze Lieve Heer vrouwen ook een lelijke poets gebakken door klaarkomen gecompliceerder te maken.

‘Ja, maar aan de andere kant: ís dat nou zo? Het duurt langer ja, en het werkt anders, maar hebben we het zelf ook niet gecompliceerd gemaakt door dat steeds te benadrukken? Ik bedoel, zo dragen we het excuus min of meer zelf aan dat het normaal is voor vrouwen om niet elke keer klaar te komen. Bovendien: er is een veel grotere orgasmekloof tussen heterostellen dan bij lesbische relaties. Het kan dus wel, bedoel ik maar, maar dan moeten die verhalen óók verteld worden.’