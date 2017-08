Hier moet je zijn in Kaapstad volgens een local

Marcelle Mudde (30) woont sinds anderhalf jaar in Kaapstad, waar ze met haar vriend eigenaar is van Label Orange Agency, een bureau dat onder andere de Zuid-Afrikaanse Restaurant Week organiseert. Voor VIVA tipt ze de beste plekken.

Wat is er zo leuk aan Kaapstad?

‘Wat niet? Hier heb ik elke dag een vakantiegevoel. Het is een stad waar je alles ineen hebt: bergen, stranden, wijngaarden, stadsleven – álles ligt bij elkaar en dat is vrij uniek. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het mooie weer, de leuke mensen en het lekkere eten.’

Wat is typisch Kaapstad?

‘Spontaan eropuit gaan en doen waar je zin in hebt. Weinig mensen hebben hier een drukke sociale agenda, maar toch heb je eind van de dag altijd iets leuks gedaan. Fijn is dat. Locals houden van het buitenleven, van wandelen in de natuur. En daarna? Wijn drinken bij een winery in de mooiste wijnstreek van de wereld natuurlijk! Die levensstijl spreekt mij en mijn vriend zo enorm aan, dat we thewinery.co.za hebben gelanceerd, de online winery guide van Zuid-Afrika.’

In welke wijk woon je?

‘In De Waterkant, in een industriële loft vlak bij het centrum en alle populaire bars en restaurants. Binnen tien minuten lig je op het strand, en onze slaapkamer kijkt uit op de Tafelberg.’

Wat is de place to be?

‘Met stip op één: Bree Street. Daar zitten alle populaire restaurants van Kaapstad. Ook leuk: elke eerste donderdag van de maand worden de First Thursdays gehouden, wat inhoudt dat galeries hun deuren tot laat openstellen en je gratis kunst en cultuur kunt snuiven. Alle barretjes en restaurants op en rondom Bree Street maken hier een groot feest van. Net als de mensen die tot laat buiten op straat staan te praten en te drinken.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Zaterdag trap ik vaak af bij de Oranjezicht City Farm Market, waar alle lokale boeren en leveranciers uit de buurt de lekkerste biologische producten verkopen. De snoekpaté is een echte aanrader. Ik sla altijd flink in voor de rest van het weekend. En elk weekend ga ik wel hiken of naar een winery voor een lekkere lunch. Het is hier heel goed toeven.’

Op straat

Bree Street Hipste(r) straat van Kaapstad; alle populaire restaurants zitten hier. En tijdens First Thursdays barst het feest hier helemaal los.

Blijf je eten?

Greenhouse. Op 45 minuten rijden van de stad ligt Paarl en daar tref je deze parel: restaurant Greenhouse, in een kas op de oud-Hollandse boerderij Babylonstoren, midden in groene wijnlanden. Alles komt er zo uit de moestuin op je bord. Reserveren is niet nodig. Babylonstoren.com

Waar is dat feestje?

La Parada. Altijd leuk (vanwege de tapas), maar tijdens First Thursdays (wanneer de galeries tot ’s nachts open zijn) is het hier nog leuker. Borrelen op straat met een pale ale van Devil’s Peak – een lokaal speciaalbiertje – in mijn hand: ik teken ervoor. Laparada.co.za

Topshops

The Old Biscuit Mill Market. Op deze overdekte markt vind je eetkramen met lekkers uit allerlei windstreken. Daarnaast kun je er terecht voor allemaal lokale ontwerpen, zoals kleding, kunst, tassen en meer. Theoldbiscuitmill.co.za

