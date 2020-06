Sardinië biedt het ultieme eilandgevoel. Alles gaat op standje relax. Het mooie is: die rust proef je ook in de Sardinische keuken.

Voor vier tot zes personen

Benodigdheden

2½ el olijfolie

geraspte schil en sap van 1 biologische sinaasappel

sap van 1 citroen

2 rijpe kaki’s

2 stronken roodlof of een andere bittere bladgroente, zoals radicchio

4 tot 6 plakken rauwe ham

handvol walnoten

Bereiding

Maak eerst de dressing door de olijfolie, de geraspte schil en het sap van de sinaasappel en het citroensap met wat zeezout te kloppen. Schep vervolgens het amberkleurige vruchtvlees uit de kaki’s en schik het in kwakjes op een serveerschaal. Maak het roodlof met het merendeel van de dressing aan in een grote kom en stort dit over de kaki’s. Sprenkel de rest van de dressing over de kaki’s, leg de plakken ham erop en strooi de walnoten erover. Serveer meteen.

Dat smaakt naar Sardinië

Chef Letitia Clark neemt je in Bitterzoete honing mee op reis naar het veelzijdige Sardinië. De Sardinische keuken weerspiegelt het leven op het eiland: neem de tijd. Dankzij de recepten, kleurrijke illustraties en vrolijke anekdotes zul je worden meegesleurd in de relaxte levensstijl van dit Italiaanse paradijs. € 32 Fontaine uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Letitia Clark | Foto’s: Matt Russell

