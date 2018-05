Kiki #8: ‘Mijn knieën zijn slap van geilheid’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Vrijdag

Dit is met afstand de beste dag van mijn leven. Het is Koningsdag en ik sta op de voorplecht van de boot van een vriend van Floor. Zo’n mazzel dat Floor gisteravond appte of ik mee ging varen want ik had nog niet echt plannen. In het dorp waar ik vandaan kom, stelde Koningsdag niet veel voor: er was een optocht voor kleine kinderen, en daarna kon je bij het buurthuis naar optredens kijken. Ik heb er ook wel eens gezongen met een bandje van school. Dat was ook een mooie dag, maar niet zoals deze. ‘Wil jij?’ vraagt een jongen. In zijn hand heeft hij een lichtblauw pilletje. ‘Tuurlijk, kom maar door!’ Eerst merk ik er weinig van, maar dan krijg ik het gevoel of ik kan vliegen. Ik klets met iedereen, zing hard mee, dans zonder schaamte. Als we voor een café aanleggen, stap ik uit de boot om te plassen. Op de terugweg word ik aangesproken door een leuke blonde gast en ineens staan we te zoenen. Mijn knieën zijn slap van geilheid en ik denk: straks neem ik je mee naar huis. De laatste keer dat ik seks had was maanden geleden dus als ik ergens aan toe ben… Wanneer hij een drankje gaat halen, word ik op mijn schouder getikt. ‘Ik heb je overal gezocht,’ zegt Floor. ‘Ga je mee? We varen verder.’ ‘Wacht even.’ Ik loop naar de bar en wring met tussen de mensen door tot ik naast mijn lekkere ding sta. ‘Wil je met mij de boot in?’ schreeuw ik in zijn oor. Maar daar heeft niet zo’n zin in – iets met een feestje waar hij nog heen wil. Dus seks zit er sowieso al niet in. Ik zoen hem op zijn mond en zeg; ‘Ik zie je nog wel!’ Ik wacht nog even met vertrekken zodat hij mijn telefoonnummer kan vragen, maar dat doet hij niet. Heel even- heel even maar- voel ik me gekwetst.

Zaterdag

Gisteravond was ik zo ziek dat ik Floor heb gebeld. Ze heeft me onder de douche gezet en in bed gelegd, maar ik voel me nog steeds zo bibberig als een oude oma. Misschien helpt het als ik wat eet. In de keuken sta ik besluiteloos voor de koelkast als Kees de keuken binnenloopt. ‘Gaat het weer?’ vraagt hij. ‘Je was echt ver heen.’ ‘Ik kan niets verzinnen waarvan ik niet over mijn nek ga.’ ‘Ik weet wel wat. Ga jij maar zitten.’ Aan de keukentafel kijk ik toe hoe hij een zakje openknipt, de inhoud in een beker strooit en daar kokend water bij schenkt. Hij serveert het alsof het een culinaire prestatie is. ‘Noedels van de toko.’ Het smaakt niet bijzonder interessant – naar kippensoep – maar ik houd het binnen en dat is al heel wat. Hij gaat tegenover me zitten en we kletsen over van alles. Dit is hét moment. Zo nonchalant mogelijk zeg ik: ‘Ik had toch beloofd om een keer voor jou te koken. Heb je deze week tijd?’

Beeld Frederique Matti

