Kiki #9: ‘Ik voel aan de bobbel in zijn broek dat hij mij ook wil’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Woensdag

Ik heb lang nagedacht over wat ik voor Kees ga koken. Eerst wilde ik een quinoasalade maken, maar dat vindt hij vast meer iets voor meisjes. Uiteindelijk ben ik gegaan voor biefstuk van een heel dure bio-slager, gepofte aardappelen, salade en als toetje een chocoladetaartje van patisserie Holtkamp. (Tip van een fossiel op mijn werk.) Verder heb ik kaarsen gekocht en prachtige gebloemde servetten. Als ik de tafel aan het dekken ben, leg ik die servetten toch maar niet neer, want die vindt hij misschien truttig.

Tegen half acht heb ik drie wijntjes op en sta ik stijf van de stress. Kees is er nog steeds niet. Hij zal onze date toch niet vergeten zijn? Ik heb geen zin om hem te appen: ‘Waar blijf je nou? De gepofte aardappels transformeren in poeder.’ Ik ben zo ongeveer wanhopig wanneer ik hem de trap op hoor rennen. ‘Sorry hoor,’ zegt hij. ‘Een collega was ziek geworden en toen moest ik twee uur extra draaien. Kan ik nog douchen?’

Na het eten – de aardappelen waren puree en de biefstuk was jammer genoeg zo taai dat het kauwen erop wel een fitnessoefening leek – schenk ik de glazen nog eens vol en ploffen we op mijn bankje. Een krappe tweezitter waardoor ik zijn lichaamswarmte voel en zijn eau de toilette ruik. Ik heb zo’n zin om aan hem te zitten, om te voelen of zijn billen echt zo stevig zijn, zijn armen zo sterk. Wanneer ik me uitrek om mijn glas te pakken, komt mijn gezicht vlakbij het zijne. ‘Oh Kiki.’ Hij zoent me. Het is geweldig, fantastisch, heerlijk. Zijn hand betast mijn linkerborst, ik woel door zijn haar, en we zoenen maar door. Alles wordt vloeibaar en ik wil hem, ik wil hem zo graag. Ik ga schrijlings op hem zitten en voel aan de bobbel in zijn broek dat dat ook voor hem geldt. Wanneer ik zijn riem probeer los te maken, zegt hij: ‘Ik weet niet of dit wel verstandig is.’ ‘Hoezo? Ik heb condooms.’ ‘Nou, ik bedoel, ik ben niet zo into relaties.’ ‘Maar toch wel into mij?’ Ik streel zijn pik in zijn broek en giechel: ‘En straks in mij.’ En dan is er geen houden meer aan. Hij trekt mijn t-shirt over mijn hoofd uit en maakt met één soepele beweging mijn beha los. Zijn ogen worden bijna zwart als hij mijn borsten ziet. ‘Ze zijn geweldig, precies zo zacht als ik me voorstelde.’ Hij zoent ze, knijpt er zachtjes in en ik wil nog maar een ding: alles uit en hem in me. Blijkbaar heeft hij precies dezelfde gedachte, want we kleden ons uit, de sokken vliegen door de kamer, zijn onderbroek blijft aan een kastje hangen. Wanneer we op bed naast elkaar liggen, streelt hij mijn borsten, mijn buik, tussen mijn benen. ‘Wat ben je nat.’ ‘Ik ben zo geil ,’ hijg ik. En dan komt hij in me en denk ik helemaal niets meer.

Beeld Frederique Matti

Lees ook:

Kiki #1: ‘Geschrokken draai ik me om en ik zie een jongen met niet meer aan dan een boxer en t-shirt’

Kiki #2: ‘Ik trek mijn bloes los van mijn bezwete rug en loop naar binnen’

Kiki #3: ‘Hij buigt zich naar me toe en ineens weet ik zeker dat hij me gaat zoenen’

Kiki #4: ‘Ik voel alle ogen in mijn rug prikken’

Kiki #5: ‘Ik sla mijn armen om mijn knieën en staar uit het raam. Ik vind hem zo waanzinnig leuk’

Kiki #6: ‘Ik schat dat ik nu 97 dagen geen seks heb gehad, dus ik zou zo mee kunnen doen met dat programma van Arie Boomsma’

Kiki #7: ‘Mijn jurk zit zo strak dat mijn tieten er bijna uit vallen’

Kiki #8: ‘Mijn knieën zijn slap van geilheid’