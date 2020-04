Kim (36) betrapte haar vriend met dierenporno: ‘Ik lieg dat Jordy een ander heeft, want ik ga kapot van schaamte’

Kim (36) was heel gelukkig met Jordy (41). Dat hij af en toe porno keek, vond ze prima. Tot ze ontdekte wát voor porno…

‘Ik heb mijn verhaal nog nooit eerder verteld, zo erg schaam ik me ervoor. Dat ik alleen al naast Jordy heb gelegen, zijn handen heb aangeraakt en om zijn grappen heb gelachen. Het voelt te walgelijk voor woorden. Jarenlang dacht ik dat hij mijn droomman was. Nu denk ik: was ik hem maar nooit tegengekomen. Jordy is zo’n man die uit zichzelf het vuilnis buitenzet. Die spontaan kaartjes voor de bios regelt en romantische briefjes op mijn hoofdkussen legt als hij een nacht niet thuis slaapt. Hij is zorgzaam, zelfstandig en leuk om te zien. Vanaf het moment dat ik hem ontmoette, leken we aan elkaar vastgeplakt. Vijf weken later woonden we samen in zijn flat. De afgelopen zes jaar heb ik geen seconde gedacht dat wij ooit uit elkaar zouden gaan. Nooit was er ruzie. Om eerlijk te zijn verwachtte ik afgelopen kerst een huwelijksaanzoek. Ik was zelfs teleurgesteld toen dat niet kwam.

Nu voel ik me vreselijk vies. Iedere man kijkt porno, dat weet ik. Dus als Jordy een avondje boven gamede en ik zijn stoel een tijdje hoorde piepen, maakte ik daarna een grapje. Wist ik veel waarnaar hij keek.’

Natuurfilms

‘Al toen we gingen samenwonen, gaf Jordy aan dat hij het fijn vond zich af en toe terug te trekken met ‘natuurfilms’. Ik vond dat prima, op voorwaarde dat onze relatie goed zat. Het leek me niets als ik afgewezen werd zodat hij porno kon kijken. Jordy legde uit dat soloseks voor hem een extraatje was. Hij vond het fijn om soms wat ‘me-time’ te hebben. Vanaf toen plande Jordy twee avonden per maand voor zichzelf in onze ‘kantoorkamer’. De dag erna vreeën we altijd lang en teder. Seks met Jordy was altijd fijn. Hij is een tedere minnaar, denkt altijd aan mijn genot. Ik kon mijn geluk niet op. Om me heen klaagden vriendinnen over seksdips, ruzies, werkstress en familie-fitties, maar bij ons liep alles prima. Ik voelde na zes jaar nog steeds kriebels. Ook mijn familie was dol op hem. Op feestjes hing Jordy graag de clown uit. Dit was duidelijk de man met wie ik oud ging worden.’

Kotsmisselijk

‘Tijdens een familieweekend vorig jaar zomer grapte mijn zus semi serieus wanneer Jordy en ik nou eens gingen trouwen. Waar bleven haar neefjes en nichtjes? De opmerking van mijn zus wakkerde van alles in me aan. Jordy en ik waren inderdaad behoorlijk ingedut. Een huwelijk zou een welkome afwisseling zijn en de kers op de taart die onze relatie was. En wilden we niet ooit een kind? Misschien was het nu tijd om daar serieus over te praten. Na dat weekend reden we verliefd naar huis.

Ik was zo moe van alle prikkels dat ik vroeg wilde slapen. Jordy gaf aan dat hij beter kon ontspannen als hij nog even ging ‘spelen’. Hij stopte me in bed, masseerde mijn handen en hintte zelfs nog dat een trouwring me best goed zou staan. Een uur later werd ik wakker. Blijkbaar had ik in het restaurant onderweg naar huis te vlug gegeten, want ik voelde oprispingen. Een maagtablet zou vast helpen. In de badkamer bekeek ik mijn pilstrip en ineens voelde ik een soort drang om Jordy te storen en hem te vragen of ik die mocht weggooien. Zacht klopte ik op de deur van de werkkamer. Ik hoorde niets, daarom opende ik voorzichtig de deur. Wat ik daar zag, maakte me kotsmisselijk. Mijn droomprins keek naar een filmpje waarin een man een grote hond boven op een vrouw manoeuvreerde. En ja hoor, alsof het was aangeleerd: de hond penetreerde haar. Ik was versteend. Sloeg mijn hand voor mijn mond en kon amper bewegen. Ik hoopte dat het een fragment was, een promotiefilmpje tussen de ‘brave’ heteroseks die Jordy keek. Maar intussen zag ik Jordy’s elleboog ondubbelzinnig voor me heen en weer gaan. Daar zat mijn vriend met zijn opengeknoopte broek zichzelf te bevredigen terwijl hij keek naar een vrouw die seks had met een hond!’