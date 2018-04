Kim woont in Paphos: ‘Na vijf jaar heb ik vaak nog een vakantiegevoel’

Kim Verkaik (21) vierde vroeger vaak vakantie in het familiehuis op Cyprus. Inmiddels is ze naar het zonnige eiland verhuisd. Ze woont in het kustplaatsje Paphos en werkt er als zangeres.

Wat maakt Paphos zo speciaal?

‘De stad is niet al te groot en wordt omringd door prachtige natuur: cipressen, citroen- en olijfbomen en kleurige bloemen. Er heerst geen druk stadsleven, waardoor het een rust-gevende plek is om te wonen. De mensen zijn supervriendelijk en iedereen spreekt Engels. Dat is fijn, want Grieks is niet de makkelijkste taal om te leren. En de zon schijnt het hele jaar door! Na vijf jaar heb ik vaak nog een vakantiegevoel. Als ik langs de zee rij, besef ik dat ik bevoorrecht ben door hier te wonen.’

Wat is typisch Paphos?

‘De vele koffiehuizen. Cyprioten drinken heel veel koffie. Niet alleen omdat ze het lekker vinden, het is ook een sociaal gebeuren. ’s Morgens en ’s middags zitten de terrasjes van de authentieke kafenions vol met locals die koffiedrinken, kaartspelletjes doen of bijpraten. De jongere generatie heeft koffieafspraken in de hippere koffietentjes, die te vinden zijn in het havengebied of het oude centrum.’

Wat is de place to be?

‘Het havengebied Kato Paphos is erg gezellig en sfeervol. Er zijn restaurants, terrasjes en kleding- en antiekwinkeltjes. Je kunt heerlijk ijs eten bij E Cosi Gelateria, ze hebben meer dan vijftig smaken. Ook de moeite waard is een bezoek aan het fort. Vanaf het dak heb je mooi uitzicht over de haven.’

Zeker doen

Adonis Waterfalls ‘De steile bergweg vol kuilen ernaartoe is een uitdaging (tip: regel een terreinwagen), maar als je er eenmaal bent, waan je je in Bali-achtige natuur. De Griekse mythologie beweert dat onvruchtbare vrouwen die in het meer (ijskoud!) zwemmen snel zwanger raken. Er is een aantal ligbedjes en je kunt er iets eten en drinken. De entree bedraagt negen euro, maar dat is het absoluut waard.’

‘De steile bergweg vol kuilen ernaartoe is een uitdaging (tip: regel een terreinwagen), maar als je er eenmaal bent, waan je je in Bali-achtige natuur. De Griekse mythologie beweert dat onvruchtbare vrouwen die in het meer (ijskoud!) zwemmen snel zwanger raken. Er is een aantal ligbedjes en je kunt er iets eten en drinken. De entree bedraagt negen euro, maar dat is het absoluut waard.’ The Blue Lagoon ‘De parel van Cyprus; een baai met helder azuurblauw water. Vanuit Paphos worden er boottripjes naar deze adembenemend mooie plek georganiseerd. Je kunt er zwemmen tussen de vissen, snorkelen en – als je geluk hebt – schildpadden spotten (augustus, september).’

‘De parel van Cyprus; een baai met helder azuurblauw water. Vanuit Paphos worden er boottripjes naar deze adembenemend mooie plek georganiseerd. Je kunt er zwemmen tussen de vissen, snorkelen en – als je geluk hebt – schildpadden spotten (augustus, september).’ Agora Markt ‘Op deze markt in de zogeheten bovenstad van Paphos vind je van alles: kunst, souvenirs, kleding, cosmetica, specerijen, fruit en olijfolie. Voor zowel locals als toeristen een echte publiekstrekker.’

‘Op deze markt in de zogeheten bovenstad van Paphos vind je van alles: kunst, souvenirs, kleding, cosmetica, specerijen, fruit en olijfolie. Voor zowel locals als toeristen een echte publiekstrekker.’ George’s Ranch ‘Een unieke rit ter paard, onder professionele begeleiding, langs bananenplantages, zeegrotten en het prachtige Sea Caves-gebied. Ook geschikt voor mensen die nog nooit paard hebben gereden. Je kunt kiezen voor een rit van een uur of anderhalf uur.

Meer tips? Check VIVA 15-2018! De editie ligt van 11 t/m 17 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: IStock