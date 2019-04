Klinken op het weekend: 3x wijn is fijn

Het is weer weekend en dat mag gevierd worden. Bij deze drie hippe wijn-barretjes zit je helemaal goed voor een glaasje (of twee).

1. Wijnparadijs

Bij Bouzy in Den Haag staat wijn centraal, maar wat ons betreft stelen de borrelplanken – met verrukkelijke kaasjes en charcuterie – hier net zo goed de show. En ook de flammkuchen zijn een aanrader!

bouzywineandfood.nl

2. Aan de tap

Bij ’t Taphuys in Arnhem neem je het heft in eigen handen. Hier tap je zelf je wijn, met keuze uit ruim 80 verschillende soorten. Je kunt dus heel makkelijk je eigen proeverij samenstellen. Ook fijn en geen overbodige luxe: je mag onbeperkt water tappen, zodat je kater de volgende ochtend meevalt. Is je lover meer van het bier? No problemo, met 100 verschillende biersoorten zit er vast wel wat lekkers tussen. Zijn jullie allebei blij.

taphuysarnhem.nl

3. Proef op de Somm

Op een beetje een verstopte locatie in de Amsterdamse Baarsjes vind je Winehouse Somm. Ze nemen het schenken van wijn heel serieus, want er kan worden gekozen uit 60 verschillende wijnen die zorgvuldig zijn uitgekozen door sommelier Sascha Holzkämpe. Met mooi weer is het ultiem genieten op hun terras.

winehousesomm.nl

Dit artikel komt uit VIVA-15, deze editie ligt tot 16 april in de winkel of bestel ‘m hieronder.