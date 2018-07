Koen Hansen: ‘Ik dacht altijd dat ik uit een heel normale familie kwam’

Op school voerde Koen Hansen (31) geen reet uit, maar toen hij de radio ontdekte, wilde hij opeens niets liever dan knetterhard werken. Nu kan hij zich een leven zonder radio maken niet meer indenken. ‘Dit wil ik altijd blijven doen.’

Tweeënhalf jaar geleden stapte je over van Qmusic naar 100% NL. Hoe bevalt het daar?

‘Mijn show is van vier tot zeven, een tijdstip dat veel mensen in de auto zitten. Daardoor kan ik echt tegen de luisteraar praten. Ik vind het heerlijk om elke dag nieuwe verhalen te vertellen – die extraverte neiging om mezelf te kunnen laten horen en zien, heb ik nogal. Het leukste vind ik dat ik veel dingen tegelijkertijd doe: ik ben bezig met muziek, de techniek, mijn stem én het meegeven van mijn energie. Het is een luxe baan, ik ben echt in een gespreid bedje terecht gekomen.’

Wilde je altijd al bij de radio werken?

‘Nee, het is toevallig zo gelopen. Mijn opa had een fascinatie voor vliegtuigen en nam me als jochie van vier mee naar Schiphol. Daarna wist ik zeker: ik zou KLM-piloot worden. Ik kan nog steeds enthousiast worden als ik een blauw KLM-vliegtuig zie. Het radiomaken begon pas toen ik op de middelbare school een vriendinnetje kreeg met een oom die bij de lokale omroep werkte. Hij zei: ‘Je lult makkelijk en weet veel van muziek, kom een keer langs in de studio.’ Ik ging erheen en vond het geweldig. Na twee weken kreeg ik een eigen programma bij Seaport FM. Ik was meteen heel kritisch op mezelf en werkte ontzettend hard.’

Was je op school ook zo’n harde werker?

‘Totaal niet. Ik spijbelde ongelofelijk veel, zag school echt als zinloos geweld. Van het gymnasium ging ik naar het atheneum, en van het atheneum naar de havo. Mijn vader zat in het bestuur van het onderwijs in Haarlem en moest langskomen op school. Daar was ie niet heel blij mee. Uiteindelijk moest ik van middelbare school switchen. Op de nieuwe school ging het spijbelen gewoon door – ik vond er geen reet aan.’

Koen groeide op in Haarlem met een vier jaar jonger zusje en zijn ouders, die zeventien jaar scheelden. ‘Als de bakker vroeg of mijn opa ook nog iets wilde, vond ik dat heel vervelend.’ Thuis was Koen veel aan het oefenen met radiomaken. Tijdens zijn studie journalistiek in Zwolle begon hij bij Qmusic. ‘Overdag ging ik naar school, ’s nachts maakte ik radio.’ Hij heeft zijn diploma gehaald, maar heeft dat papiertje nooit meer ergens hoeven laten zien. ‘Ik werkte al bij Q, een sollicitatiebrief heb ik nooit hoeven schrijven. Ik zou ook niet weten hoe dat moet.’

In wat voor soort gezin ben je opgegroeid?

‘Het ging er thuis erg bourgondisch aan toe. Er werd ontzettend veel gedronken, gegeten, gerookt en oeverloos veel geluld. Ik dacht altijd dat ik uit een heel normale familie kwam, totdat ik er op mijn achttiende achter kwam dat ik – hoe zal ik het zeggen – een nogal bijzondere familie had. Ik heb van jongs af aan geweten dat ik een veel oudere halfzus en -broer had van mijn vaders kant, maar die zag ik nooit. Pas op mijn achttiende kreeg ik contact met mijn halfzus. Op een dag vroeg ze: ‘Is mijn vader wel écht ook jouw vader? Dat heeft hij namelijk nooit toegegeven.’ Wat bleek? Mijn vader had altijd twee gezinnen en twee vrouwen tegelijkertijd gehad, iets waar mijn moeder van op de hoogte was.’