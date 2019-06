Koen Kardashian (26): ‘Ik hou ervan om een beetje over de grens te gaan’

You love me or you hate me, zegt Koen Kardashian (26) over zichzelf. De vooroordelen over de presentator liegen er dan ook niet om. Hij zou arrogant en materialistisch zijn. ‘Niets van waar. Ik ben gewoon een lieve, Hollandse knul.’

Je hebt net een leuke presentatieklus gehad: Just tattoo of us. Hoe vond je dat?

‘Ik merk dat ik het presenteren echt heel leuk vind en dat dat de kant is die ik op wil gaan. Ik ga morgen zitten met de grote baas van MTV om te sparren en te zien wat ik nog meer kan doen. Ik heb zoveel inspiratie en creatieve ideeën. De eerste jaren zagen mensen mij vooral als Koen Kardashian, de realityster, maar nu word ik gelukkig steeds meer gezien als presentator. Ik wil laten zien dat ik echt wel wat kan. Ik wil niet zeggen dat ik in het begin als dom ben neergezet, maar zeker wel als oppervlakkig.’

Je werd in het hokje ‘verwend rijkeluiszoontje’ geplaatst. Klopt dat met de werkelijkheid?

‘Nee, dat is een stereotype dat PowNed heeft neergezet. Ik ben natuurlijk bekend geworden door Niet lullen maar poetsen, en ik heb geen spijt dat ik dat heb gedaan, want daar kon ik mezelf presenteren. Alleen klopt het beeld dat daar is neergezet niet. Ze zeiden: dit is het leven van de rijkste families uit Rotterdam. Nou sorry, dat zijn wij echt niet. Tuurlijk, ik heb altijd alles gekregen wat mijn hartje begeert, we hadden lekkere vakanties en ik liep in beeldige kleding. Maar ik moest van mijn ouders ook gewoon hard werken en zelf mijn centjes verdienen.’

Wat is het grootste vooroordeel dat mensen over jou hebben?

‘Ik denk dat veel mensen denken dat ik heel hard, arrogant en materialistisch ben, wat helemaal niet zo is. Ik ben gewoon een lieve, Hollandse knul. Iemand met een klein hartje. Die poespas met fillers en dure spullen, dat is vooral buitenkant.’

Maar je bent er niet vies van: een spuitje botox of een fillertje?

‘Nee, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Al ben ik wel minder ijdel geworden, het is bijvoorbeeld alweer een jaar geleden dat ik voor het laatst botox heb gebruikt. Kijk, ik kan alles weer bewegen. Ik ben daar relaxter in, zit hier vandaag ook zonder make-up, dat had ik vroeger nooit gedaan. Ik denk dat het een beetje onzekerheid was. Ik kon nog weleens uitschieten met fillers. Als ik nu sommige foto’s terugzie, denk ik: oh my god! Ik ben niet ineens anti botox en fillers – ik zal altijd mijn lippen en junkbeenderen een beetje blijven aanzetten – maar ik ben wel makkelijker geworden met mijn uiterlijk en kleding.’

En je staat ook niet uren in de sportschool voor een afgetraind lijf?

‘Nee, ik sport helemaal niet, al zou ik er eigenlijk wel mee moeten beginnen. Heel veel mensen denken: hoe dan, je hebt bijna een sixpack. Maar ik dans gewoon veel tijdens het uitgaan en op festivals, ik denk dat het daardoor komt.’

Je plaatst regelmatig naaktfoto’s, hou je ervan om met je lijf te pronken?

‘Ik hou ervan om een beetje over de grens te gaan; ik ben wel lekker rock-’n-roll. Sommigen hebben daar moeite mee en doen net of het Pornhub is, en dan denk ik: nou schat, het zijn gewoon artistieke foto’s waarop je enkel blote billen ziet. Ik vind het leuk om mooie dingen te schieten, en natuurlijk post ik dat dan.’

Zit je ermee als mensen commentaar geven op je uiterlijk?

‘Het doet me niet zo veel wat mensen van me vinden. Alleen mijn oma mag zeggen: ‘Je bent niet mijn Koentje als ik je met zo’n bleke muil zie.’ Bij Just tattoo of us was ik veel bleker in mijn gezicht en dat witte, strak naar achteren gekamde haar. Ik ben afgemaakt op internet. ‘Je lijkt de Joker wel.’ ‘Zit je in de Twilight saga?’ (Lachend:) Ik snap wel wat ze bedoelen, als ik nu terugkijk, denk ik ook: had even wat bronzer op gedaan en je haar lekker kort gedaan met een baardje. Maar ik laat me niet beïnvloeden door wat anderen zeggen, ze hebben toch altijd wel wat te zeuren.’