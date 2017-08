Kruisverhoor: ‘Er zijn weinig dingen die ik niet zou doen, behalve Patricia Paay-praktijken dan’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Eliona | Leeftijd: 31 | Werkt als: Marketingconsultant | Relatie: Single, sinds een jaar of 4 | Aantal bedpartners: +/- 35 | Aantal relaties: 2, de langste duurde bijna twee jaar | Noemt haar vagina: Vajayjay, poes of vagina. En Britney (vernoemd naar Britney Spears, die vaak geen slipje droeg).

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Mijn vagina voelt zich een beetje in de steek gelaten. Er is al een tijdje niemand op bezoek geweest. Vroeger kwamen er vaker mannen langs, maar het is wat stilletjes in Huize Eliana.”

Hoe vaak heb je sex?

“Als single ben ik afhankelijk van scharrels en onenightstands, die ik in de kroeg ontmoet of via Tinder. Tot voor kort had ik meerdere vaste scharrels met wie ik wekelijks sex en een leuke klik had, maar ik raakte op ze uitgekeken. Op dit moment speelt er niets. Het is wachten tot de volgende scharrel, of dat nou morgen of over een maand is. Hij moet wel enigszins leuk zijn; ik heb geen sex met iemand om alleen sex te hebben, dan liever helemaal niet. Zo eens in de een à twee maanden heb ik een date. Ik word absoluut niet snel verliefd en heb besloten niet meer met mannen uit te gaan die ‘misschien’ leuk kunnen zijn, want die vallen altijd tegen. Wat ik zoek? Vrij simpel: iemand die leuk is, geen kinderen heeft, ondernemend is en een beetje slim. Maar de klik is het allerbelangrijkst, en die mis ik vaak.”

Waar val je op?

“Mannelijke mannen. Zelf heb ik een nogal sterke mening, dus ik moet iemand hebben die wat tegengas geeft. In bed moet hij zo open en makkelijk zijn als ik. Er zijn weinig dingen die ik niet zou doen, behalve Patricia Paay-praktijken dan. En afknappers, heb je even? Ik had ooit een date met een verlegen man die me nauwelijks durfde aan te raken – heel onaantrekkelijk. Ik wil een man die me op bed smijt, niet eentje die me in slaap aait. Ook niet sexy: mannen met een kleintje waardoor je niet voelt of ie er al in zit of niet.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“De man met de champignonpiemel. Hij had een enorme eikel, echt net een champignon. Verschrikkelijk. En trots dat hij erop was! Meneer bleek ook van ruige sex en spanking te houden. Dat kan leuk zijn als het met iemand klikt, maar in deze situatie was ik er niet blij mee. Ik hield er blauwe plekken aan over. En een slecht gevoel. Als ik hem zou tegenkomen, zou ik er alles aan doen om hem te negeren. Ik krijg koude rillingen van zijn geile praatjes.”

Wat zou je nog willen ontdekken?

“Van alles, daarom zoek ik iemand die heel vrij is in bed en niets raar vindt. Ook zou ik meer verschillende speeltjes willen gebruiken. Zo wil ik al tijden geishaballen, de duurdere variant. Misschien dat die me helpen klaarkomen”