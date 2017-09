Kruisverhoor: ‘Dat geforceerde daten vind ik maar moeilijk gedoe’

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel. Deze week: Mila | Leeftijd 33 |Werkt als: Artdirector | Relatie: Al 9 jaar single | Aantal bedpartners: 19 | Aantal relaties: 3, de langste duurde 3 jaar | Noemt haar vagina:Vagine (spreek uit: vagien).

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?



“Ergens tussen dolgelukkig en beurs in. Afgelopen weekend heb ik sinds tijden weer alle hoeken van de kamer gezien. De man in kwestie was een zelfverzekerde mooiboy, die duidelijk veel aan de gewichten hangt en mij met gemak van het aanrecht naar de keukentafel kon tillen. En vervolgens van de bank naar het raamkozijn – je snapt: het was een goeie avond.”

Hoe vaak heb je sex?

“Ik ben al negen jaar single en mijn sexleven is niet booming. Laten we zeggen dat het er eens per twee maanden van komt. Op dit moment heb ik geen vaste scharrels, dus weinig actie in de taxi. Op die onenightstand van afgelopen weekend na dan. Hij zat met een vriend biertjes te drinken naast de kroeg waar mijn vriendin en ik waren. We raakten aan de praat en hij bleek naast de kroeg te wonen, dus trok hij me mee naar zijn slaapkamer. Een relatie zou ik leuk vinden, maar ik ben erg kritisch – volgens mijn vriendinnen. Ik val op het type boy-next-door, maar hij moet wel uitstraling en humor hebben. In bed kan dit type helaas nog weleens tegenvallen. Zo had ik er laatst een met een kleine penis. Natuurlijk gaat het erom wat ie ermee kan, maar ook dát viel tegen. En snel klaarkomen staat definitely op mijn lijstje afknappers. Tot nu toe is er nog geen man voorbijgekomen die me echt de moeite waard leek. Via Happn heb ik weleens gedatet, maar ik ontmoet liever iemand in real life, bijvoorbeeld in de kroeg of de sportschool. Dat geforceerde daten vind ik maar moeilijk gedoe.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“De jongen die zich kennelijk had laten inspireren door ‘Fifty shades of Grey’. Al maanden draaiden we om elkaar heen, de sexuele spanning tussen ons was te snijden. Totdat we vorig jaar met elkaar zoenden in de kroeg en hij me meenam naar zijn appartement. Daar trok hij een behoorlijk grote jongen tevoorschijn. Ik was daar blij verrast over, maar wat volgde was wat awkward. Hij begon met geile praatjes te strooien, trok wild aan mijn haren en gaf me een paar harde petsen op m’n bil. Op dat moment vond ik het nog wel leuk, achteraf dacht ik: toch een beetje raar.”

Ben je monogaam?

“Ja, met een dik vet uitroepteken. Mijn eerste vriendje ging na drie jaar vreemd en daar was ik kapot van. Dat gevoel gun ik niemand, dus de broek blijft aan zolang er verkering is. Al heb ik wel onenightstands gehad met mannen die een vriendin bleken te hebben. Dat vind ik eigenlijk heel fout, maar op dat moment heb ik er geen boodschap aan.”