Kruisverhoor: ‘Uiteindelijk hebben we hét niet gedaan in de sauna, maar wel wat voor bereidend werk’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Vera | Leeftijd: 30 | Werkt als: HR-manager | Relatie: Nee, single sinds 2,5 jaar | Aantal bedpartners: +/- 35 | Aantal relaties: 4 echte, de langste duurde 3 jaar | Noemt haar vagina: Foef of poes gebruik het meest

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Bevredigd en vurig, aangezien ze gisteren na een te lange tijd weer bewonderd, aanbeden en laten we zeggen bemind is.”

Hoe vaak heb je seks?

“Gemiddeld één keer per maand, maar het verschilt. Ik ben al een tijd vrijgezel, maar er is over het algemeen altijd wel iemand met wie ik seks kan hebben. Puur voor de lust, of omdat we serieus daten. Ik ben niet het type dat snel een man uit de kroeg trekt en mee naar huis neemt voor een potje scrabble tussen de lakens, er moet wel een band zijn. Momenteel speelt er niets en seks ik af en toe met een collega. Dat doen we al jaren zonder dat er gevoel bij komt kijken. Mijn seksleven zou ik waarderen met een 7. De frequentie vind ik te laag, maar de kwaliteit is top. Het liefst zou ik een relatie willen. Gewoon, dat er iemand voor me is en dat ik er voor diegene kan zijn. Ook heb ik inmiddels een leeftijd waarop ik dacht allang moeder te zijn. Dat baart me weleens zorgen, want gevoelsmatig begint de tijd te dringen.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Bijna elke dag. Meestal vlug, zodat ik lekker relaxed in slaap val. Ongeveer eens in de twee weken neem ik er uitgebreid de tijd voor. Dan zet ik porno aan en pak er een speeltje bij.”

Wat is de gekste plek waar je het ooit deed?

“Ik had ooit een eerste date in de sauna, waarbij we elkaar ontmoetten op de parkeerplaats. Gelukkig hadden we een klik. Het was relaxed en tegelijkertijd heel spannend. Uiteindelijk hebben we ‘het’ niet gedaan in de sauna, maar wel wat voor bereidend werk terwijl andere mensen heel dichtbij zaten.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Een trio. Of eigenlijk twee trio’s: met een man en een vrouw, en met twee mannen. Dat lijkt me zo gaaf. Of dat er ooit van komt, weet ik niet. Enerzijds kan ik me niet indenken dat zoiets spontaan zal gebeuren, maar aan de andere kant wil ik zoiets niet plannen.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“Een van mijn weinige onenightstands. Ik kwam hem tegen na een avond in de club, maar kende hem al sinds mijn tienerjaren. We hadden wel vaker gezoend, en daarbij spatten de vonken ervan af. Dat beloofde wat tussen de lakens! We hitsten elkaar op en belandden samen in bed, maar vanaf daar ging het bergafwaarts. We voelden elkaar met seksen totaal niet aan. Daarbij was hij besneden en ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Ik was bang om hem pijn te doen. Als ik terugdenk aan die keer, zie ik mezelf weer naar de klok gluren: mag dit alsjeblieft snel voorbij zijn?!”