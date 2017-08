Kruisverhoor: ‘Volgens mijn nicht zorgt anale seks voor betere orgasmes’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Naomi | Leeftijd: 28 | Werkt als: Hostess | Relatie: Nee, al twee jaar single | Aantal bedpartners: 30+ | Aantal relaties: 2, de langste duurde vijf jaar | Noemt haar vagina: Pussy

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Gefrustreerd, want het is weer ‘die tijd van de maand’. Sinds ik een nieuwe man ontmoet heb, ben ik extra hitsig. Maar ik doe het liever niet als ik ongesteld ben. Dat vind ik vies.”

Hoe vaak heb je seks?

“Niet vaak genoeg: één keer per week, want zo vaak zie ik mijn fuckbuddy. Ik heb hem via via leren kennen, een maand geleden. Op dat moment had ik al een jaar geen seks gehad. Na een lange latrelatie was ik heel kritisch: ik wilde niet zomaar elke man in mijn space toelaten en had geen behoefte aan een nieuwe relatie. Ik had het geluk dat mijn huidige fuckbuddy me een privébericht stuurde. Het klikte tussen ons, daardoor kon ik me voor hem openstellen. De eerste keer dat we afspraken, hadden we geweldige seks – echt firework. Hij liet me vaginaal klaarkomen, iets wat me normaal niet lukt. En hij blijkt net zo open-minded als ik, we proberen allerlei standjes en speeltjes uit zonder dat we het daar eerst uitgebreid over moeten hebben. Minder is dat hij niet bepaald om de hoek woont. Als we elkaar aan het opgeilen zijn – via appjes of een videogesprek – kan ik niet zeggen: ik kom er nú aan, want ‘nu’ is twee files en een paar uur later. In een relatie heb ik geen zin: ik wil geen verplichtingen. Daarom ben ik op zoek naar nóg een fuckbuddy: één keer per week is me te weinig.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Eén keer per week met een speeltje, zoals een dildo of vibrator. Ik deed het vaker toen ik geen seks had, maar nu ik weer iemand in mijn leven heb, vind ik masturberen niet zo spannend meer. Ik hou gewoon van lichamelijk contact.”

Waar val je op?

“Donkere, lange en groot gebouwde mannen. Het is heerlijk als een man je kan vastpakken, optillen en een groot lijf heeft om mee te knuffelen. En: size matters, maar als je een grote hebt en je weet niet hoe je ’m moet gebruiken, dan hebben we er beiden niets aan.”

Wat is de gekste plek waar je het ooit deed?

“Boven op een brug. We kwamen ’s avonds laat terug van een feest en geilden elkaar op in de auto. Omdat er geen bed in de buurt was, zijn we uitgestapt om het op een brug te doen. Het was echt een gok, want je weet niet wie er langskomt. Superopwindend, en misschien wel mijn beste keer ooit.”

Wat zou je nog willen ontdekken?

“Anale seks. Dat proberen we al, maar het wil nog niet vlotten van buttplug naar the real deal. Ik doe het voor mezelf: volgens mijn nicht zorgt anale seks voor betere orgasmes. Maar tot nu toe doet het vooral veel pijn.”Letterlijk, ja’