Kruisverhoor: ‘Laatst deden we het zelfs in de tuin’

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel in woord én beeld. Deze week: Djamilla | Leeftijd 26 | Werkt als: Projectmanager | Relatie: Ja, sinds mijn twintigste | Aantal bedpartners: 6 | Aantal relaties: 3 | Noemt haar vagina: Doos of fluit.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Ze zit lekker in haar vel, voelt zich herboren. Ze is vanmorgen dan ook wakker gekust door de erectie mijn vriend.”

Hoe vaak heb je seks?

“Dat verschilt, maar de afgelopen week zaten we op drie keer. Het is raar gelopen. Drie maanden geleden speelde ik nog met de gedachte om het uit te maken. Ik twijfelde aan mijn liefde voor mijn vriend. Nog steeds vond ik hem leuk, maar leuk-leuk? Het stoorde me dat we geen moeite meer voor elkaar deden. Seks hadden we eens een keer in de twee weken, en als we het deden hadden we geen van beiden zin om bovenop te zitten. Deze gevoelens werden nog eens versterkt door iemand op mijn werk: een leuke collega die er geen geheim van maakte dat hij mij wel zag zitten. Ik ging niet in op zijn avances, maar ondertussen zat hij wel in mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik mijn vriend verteld over mijn twijfels. Hij was lief, zei dat hij het heel erg vond, maar ook dat ik vooral de tijd moest nemen om erover na te denken. Vier weken lang sliep ik in de studio van een vriend. De eerste avond stond ik hyperventilerend onder de douche. En ook daarna bleef ik me ellendig voelen. Ik twijfelde aan alles en haatte mezelf erom. Uiteindelijk heb ik tijdens een borrel van mijn werk met die collega gezoend, om te kijken of het me iets zou doen. Dat was niet zo. We hadden allebei te veel gedronken en voelden elkaar totaal niet aan. Voor mij maakte dat toch wel wat duidelijk: ik wilde terug naar huis en werken aan mijn relatie. Inmiddels zijn we twee maanden verder en echt weer opnieuw verliefd, iets wat ik me niet kon voorstellen na zes jaar samen. Die break heeft ervoor gezorgd dat we elkaar weer zíen. Ook in bed: we willen weer, proberen dingen uit. Laatst hebben we het zelfs in de tuin gedaan.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Nu even minder, omdat ons seksleven zo is opgeleefd. Maar voor de break deed ik het zeker twee keer per week, om toch aan mijn trekken te komen. Dan ging ik alvast in bed liggen en zette ik porno aan op mijn telefoon – meestal lesbische. Mijn vriend wist dat niet. Als hij dat zou zien, zou ik me betrapt voelen. We kijken nooit porno samen, namelijk.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“Tijdens mijn studententijd had ik een onenightstand met een jongen die ik had leren kennen op een feest. We gingen naar zijn huis waar we haastig elkaars kleren uittrokken en op bed sprongen. Het licht lieten we uit. Op een gegeven moment zat ik achterstevoren boven op hem, hard op en neer duwend. Het was zo lekker dat ik mijn hoofd naar achteren gooide. Vol tegen de boekenplank die hij blijkbaar boven zijn bed had hangen. Eerst moesten we allebei heel hard lachen, daarna zijn we gestopt omdat ik licht in mijn hoofd werd.”