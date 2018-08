La dolce vita: dit zijn de beste tips in Rome volgens een local en tour guide

Rome is dus echt wel heel erg la dolce vita. Dat ontdek je vooral fietsend en – yes! – proevend. Vraag maar aan tour guide Rosalie Dols (32), die inmiddels de beste verhalen achter de Romeinse (eet)cultuur kent.

Wat bracht jou naar Rome?

‘Ik wilde een aantal maanden weg uit Amsterdam, want mijn geboortestad werd steeds hipper en duurder. Ook was er een banencrisis, vooral in de culturele sector waarin ik werkte. Dus besloot ik vijf maanden naar Rome te gaan. Ik vond een baantje als fietsgids bij een Italiaans bedrijf. Het was te gek om door deze stad te fietsen en met mijn vak bezig te kunnen zijn. Kennis overdragen on the spot. Ik realiseerde me almaar meer dat het ontzettend bijzonder was om daar tussen al die geschiedenislagen te wonen.’

Welke wijk is een must-visit?

‘Ik ben groot fan van Testaccio, de voormalige arbeidersbuurt. Net zoals overal in Rome vind je hier resten van het Romeinse Rijk, maar wat juist Testaccio zo bijzonder maakt, is dat je naast die oudheid het dagelijks leven met de markt, barretjes en de beste eettentjes kunt vinden. En dat heel dicht bij het centrum, maar dan zonder toeristen. Deze mix van oudheid en industriële revolutie is uniek.’

Rosalie’s beste tips:

Ontbijten bij Panella ‘Ontbijt is een lastige onderneming in Rome, want daar zijn ze niet zo goed in. Een goede cappuccino (tot tien uur ‘s ochtends) met een zoet broodje is het recept in de ochtend. Veel ‘bars’ gaan al om zeven uur open. Bij Panella loop je binnen voor de lekkerste cornetti (croissantjes) van de stad.’

Lunchen bij Pizzarium Bonci ‘Deze plek is echt geweldig. Alles biologisch, veel beleg en geen lullige stukken. Het deeg is zo licht dat je er prettig vol van raakt. Vlak bij het Vaticaan.

Dineren bij Trattoria da Paolo ‘Mooi plekje voor de San Francesco a Ripa kerk. Tip: eet wat de ober voorstelt. Je kunt er ook eigenlijk niet omheen, hij begint te ratelen en stelt jou voor wat hij het verst op voorraad heeft. Knikkend instemmen is de enige optie.’ In de Via di S. Francesco a Ripa 92

Ronddwalen op het Tibereiland ‘Je kunt op en rondom het eiland heerlijk wandelen. In de zomermaanden zijn er barretjes langs de kant van het water en wordt er een festival georganiseerd.’

