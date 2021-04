Meer verdienen? Te druk? Zo deal je als een pro met lastige werksituaties

Wil je meer verdienen, onbetaald verlof of is de werkdruk te hoog? Het zijn lastige dingen om over te beginnen op je werk. Maar met de juiste aanpak word jij de baas over je carrière.

Kwestie 1 = Je wilt salarisverhoging

: Het ondoordacht laten vallen. ‘Koffie, chef? En eh, nu we hier toch staan, kunnen we het even over mijn salaris hebben?’ Doen: Minstens drie goede redenen bedenken voor je het gesprek aangaat.

Opslag vraag je niet even bij de koffieautomaat, net voor een vergadering of in de kantine. Stuur liever een mail met de vraag of je leidinggevende tijd heeft om met jou samen te zitten, omdat je een aantal dingen wilt bespreken. Je hoeft nog niet te vermelden dat het onderwerp van jouw gesprek een verzoek om loonsverhoging is. Anders geef je je leidinggevende munitie in handen om je vraag eventueel al op voor-

hand af te schieten.

Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid. Maak een lijst met argumenten die onderbouwen dat jij als werknemer goed bent geweest voor het bedrijf en dus een hoger loon verdient. Schrijf van tevoren op welke problemen je hebt opgelost, projecten die je hebt opgestart en begeleid, wanneer je collega’s hebt bijgestaan, welke successen je hebt gescoord en welke targets je hebt behaald. Uiteraard afhankelijk van het soort werk dat je doet.

: Vergelijken. ‘Zij verdient meer dan ik, waarom krijg ik dat niet?’ Doen: Jezelf goed verkopen.

Houd je prestaties en successen in je achterhoofd en laat ze door het hele gesprek met je leidinggevende steeds terugkomen.

Maak niet de vergelijking met het hogere loon van een collega, je weet niet waarom diegene meer verdient. Grote kans dat het een discussie wordt die je verliest.

Focus op jezelf, op een positieve manier. Zeg nooit dat je het geld nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld een huis wilt kopen. Dat is niet het probleem van het bedrijf en het plaatst jou in een zwakke positie.

Bedenk dat je nee hebt, maar ja kunt krijgen. Op opslag heb je geen recht. Stel

je tijdens het gesprek dan ook op een positieve, open manier op. Zelfs al krijg je niet meteen opslag, dan is je leidinggevende nu wel goed op de hoogte van wat je doet en kunt, en je successen, omdat je die tijdens het gesprek hebt genoemd.

Kwestie 2 = Je hebt teveel werk

Niet doen : Denken dat het jouw probleem is. ‘Ik kan het niet aan’ of ‘Het is te moeilijk voor me’.

: Denken dat het jouw probleem is. 'Ik kan het niet aan' of 'Het is te moeilijk voor me'. Doen: Oplossingsgericht denken. 'Ik baal ervan dat ik alles maar half kan doen. Als er wat taken bij mij worden weggenomen, kan ik de overige weer veel beter uitvoeren.' Stap 1: Zoek de oorzaak Analyseer je tijdsindeling om te ontdekken wat de knel punten zijn. Heb je bijvoorbeeld continu te veel werk op je bureau liggen? Wat is het gevolg voor jou en voor het bedrijf, mis je deadlines of daalt de kwaliteit van je werk? Stap 2: Kijk naar de mogelijkheden Zoek meerdere oplossingen. Kun je een deel van je takenpakket delegeren aan een andere collega, kunnen sommige taken worden geschrapt of moet er iemand extra in dienst komen? Of kan een cursus timemanagement jou helpen? Stap 3: Kaart het aan Pas wanneer je dit allemaal hebt uitgezocht, vraag je een gesprek aan met je leidinggevende en leg je het probleem en de mogelijke oplossingen op tafel. Zijn of haar taak is nu simpel: de beste oplossing kiezen. Een goede leidinggevende zal jouw vraag zeker respecteren en heeft liever iemand die goed blijft functioneren dan een werknemer die op een burn-out afstevent.

