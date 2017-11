Georgia: ‘Ik heb de minivibrator ontdekt. Wat een uitvinding, ik kom met gemak drie keer achter elkaar.’

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel.

Naam: Georgia. Leeftijd: 29 jaar. Werkt als: Tv-producent. Relatie: Ja, al 4 jaar. Aantal bedpartners: 7. Aantal relaties: 3 (de langste duurde 5 jaar). Noemt haar vagina: Vagyn, fluit (ik vind ‘kut’ zo plat)

Tekst San van de Ven | Beeld Shutterstock

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Futloos, al zou ik dat niet snel tegen mijn vriend zeggen. Sex schiet er de laatste tijd een beetje bij in. Onze timing is ook slecht. Als ik ’s avonds uitgeteld in bed lig, heeft hij ineens zin. En als ik ’s morgens hint op een vluggertje, moet hij net opschieten voor een afspraak.”

Hoe vaak heb je sex?

“Elk weekend. Er is een tijd geweest dat we fokten als konijnen en geen oog dichtdeden als we bij elkaar sliepen. Inmiddels is onze sex vanzelfsprekend geworden. We draaien veelal hetzelfde nummertje af, vaak blijft het alleen bij handwerk en orale sex omdat dat zo lekker makkelijk is. En als we voor penetratie gaan, dan toch vooral spoonend. Ik denk dat het een fase is, want over ‘ons’ maak ik me geen zorgen. De verliefdheid is eraf, maar we zijn heel zeker van elkaar. Hij windt me nog steeds op, ik moet er alleen wat vaker aan toegeven en er doordeweeks tijd voor maken. Ik heb goede hoop dat het in de zomer goedkomt: op vakantie doen we het vaker.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Te weinig: eens per twee weken. Een halfjaar geleden heb ik de minivibrator ontdekt, die kreeg ik voor de grap van vriendinnen. Wat een uitvinding, daarmee kom ik met gemak drie keer achter elkaar – iets wat mijn vriend niet lukt. Porno hoef ik niet te kijken, dat leidt alleen maar af. Wel fantaseer ik over andere mannen, laatst zelfs over mijn ex. Dat zie ik als iets onschuldigs: we gaan toch nooit meer sex hebben, dus waarom niet?”

Zorg je goed voor je vagina?

“Ja, ik zorg ervoor dat ze fris blijft en dat haar haar in model zit. Kaal vind ik niks: ik heb altijd een streepje voor. Verder draag ik ondergoed van katoen, omdat ik weet dat synthetische stoffen haar van haar stuk brengen.”

Ben je monogaam?

“Tot nu toe wel. Mijn vriend heeft ooit in een dronken bui met iemand gezoend en dat meteen opgebiecht. Ik vond het niet zo erg. Een slippertje vind ik niet onoverkomelijk, een affaire wel. Ik geloof niet dat een open relatie voor ons zou werken, maar ik word ook onrustig van het idee dat we alleen nog maar met elkaar ‘mogen’.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Ik ben niet zo experimenteel. Mijn ex-vriend en ik hebben ooit anale sex geprobeerd, maar dat deed vooral pijn. Rollenspellen lijken me awkward en voor sm ben ik te trots. Voor ons valt er nog veel te halen op openbare plekken, denk ik. Zoals in de bioscoop of het vliegtuig. Eventueel met een derde erbij, mits we dat van tevoren goed doorspreken.”

