Irene Schrijver (27) vertrok twee jaar geleden naar de Zwitserse stad Lausanne. Hier werkt ze als arts-onderzoeker in het universiteitsziekenhuis. Op een vrije dag is de kans groot dat je haar in de bergen vindt.

Wat maakt Lausanne zo’n mooie stad?

‘De unieke locatie. Omringd door bergen, aan het meer van Genève. Lausanne is relatief klein, maar vooral in de zomer wordt er van alles georganiseerd. In het weekend in de winter sta je binnen een uur op de piste. Een ander voordeel is dat het zo internationaal is, je ontmoet ontzettend veel mensen uit allerlei landen.’

Waarom ben je hier gaan wonen?

‘Ik ben hier naartoe gekomen voor mijn promotie op het gebied van sepsis, bloed-vergiftiging. Voor ik kwam solliciteren, had ik eigenlijk geen enkel beeld van de stad, maar ik werd meteen ontzettend blij van alle bergen en het meer.’

Waar hangen de hippe locals uit?

‘In de zomer aan het meer, waar ze beachvolleybal spelen en daarna lekker gaan barbecueën en bier drinken. Maar ook in het centrum van de stad loop je ze tegen het lijf, zoals bij Les Grandes Roches. Op een vrijdagmiddag vind je de grote meute ongetwijfeld bij The Great Escape, genietend van een lekker witbiertje.’ Wat doe je het liefst in het weekend? ‘Op zondagen is de stad vrijwel uitgestorven omdat iedereen ofwel aan het meer zit of in de bergen is. Ik ben daarin geen uitzondering en ga ook het liefst skiën, snowshoeën of hiken in de Dura of Alpen die om Lausanne heen liggen. Met een uurtje rijden met de auto of een treinrit van een half uur sta je op de mooiste plekken die je maar kunt bedenken.’

Irene’s beste tips:

Brunchen bij The Lacustre

‘Een van mijn favo plekken om een drankje te doen of te brunchen. Het prachtige uitzicht over Lac Léman (Meer van Genève) en een Aperol Spritz of lokaal speciaalbiertje in je hand; altijd goed voor een geluksmomentje. Ze hebben heerlijke houtovenpizza’s en in het weekend een goede brunch. Wel reserveren van tevoren. Mocht je Frans slecht zijn, iedereen spreekt hier sowieso Engels.’ Quai Jean-Pascal Delamuraz 1

Shopppen bij Rue de la Mercerie

‘In dit steile straatje vind je aan weerszijden kleine boetiekjes met een hoog hebberigheidsgehalte. Bezoek vooral l’Attribut d’Iris, een winkel die perfect aanvoelt welke hippe planten(creaties) we graag in huis willen. Of stap binnen bij Laboratoire voor Zwitsers design in de vorm van kleding, zonnebrillen en sieraden.’ le-laboratoire.com, attribut-iris.ch

Feesten tijdens het Cully Jazz festival

‘Dit festival staat in het teken van wijn, jazz en gezelligheid. Doe zoals de Vaudoisen – de Zwitsers uit dit gebied – en breng je eigen eten mee voor een grootse picknick. Snuif intussen wat op van alle gypsy jazz, moderne jazz of andersoortige jazz die je om je heen hoort. Oók leuk als je niet van jazz houdt.’ cullyjazz.ch/fr

Meer tips van Irene? Check VIVA 42. Deze editie ligt t/m 23 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: Shutterstock