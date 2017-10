Lea (33) is nog maagd: ‘Slutshaming mag niet, maar virginshaming is blijkbaar heel normaal?’

Lea (33) is nog maagd. Inmiddels heeft ze de lat voor haar eerste keer zó hoog gelegd, dat ze twijfelt of seks er überhaupt ooit nog van komt…

‘Laatst hoorde ik ergens dat maar liefst negentig procent van alle mensen spijt heeft van hun eerste keer en van hun keuze voor de eerste persoon met wie ze seks hebben gehad. Het enige voordeel dat ik daaraan zie is: dan ben je dus wel die drempel van ‘de eerste keer’ over. Want als je ook maar een beetje bent zoals ik – iemand die over alles twijfelt en bang is dat ze spijt krijgt van zelfs de simpelste beslissingen – dan is het volstrekt logisch om je middelbare school, je studie en je eerste twee banen te doorlopen zonder ooit seks te hebben gehad. En voor je het weet sta je dan waar ik nu sta en ben je 33 jaar oud en dus nog steeds maagd.’

Nee, ik ben niet preuts of gefrustreerd

‘Hoewel ik echt niet lelijk ben en gewoon in een reguliere confectiemaat pas, heb ik zelfs nog nooit een relatie gehad. En de drempel om seks te hebben wordt alleen maar hoger. Als je zo lang wacht met de eerste keer, wordt het allemaal heel beladen. Inmiddels ben ik ook bang dat het mannen af zal schrikken zodra ze erachter zullen komen dat ik het nog nooit heb gedaan. Want het leeftijdsvenster waarin zoiets als normaal wordt beschouwd, is voor mij ondertussen wel ruimschoots verstreken…

Vroeger was ik er wel wat openhartiger over, al was het natuurlijk niet zo dat ik mensen meteen bij een eerste kennismaking al op de hoogte stelde van mijn maagdelijke staat. Maar wanneer een gesprek in de richting van seks ging en als het zo ter sprake kwam, deed ik er ook niet extreem geheimzinnig over. Naarmate ik ouder werd, werden de reacties echter steeds minder prettig. Mensen keken naar me alsof ik een of ander zeldzaam insect was, er werd besmuikt gelachen of er werd botweg gevraagd of ik problemen had ‘daar beneden’. Of: ‘in het voorgeborchte’, zoals een kennis het een keer subtiel beschreef. En dan heb ik het nog niet over de perverselingen die het idee wel opwindend vinden, over de mannen die denken dat je dan wel extreem preuts of gefrustreerd zult zijn, of die denken dat je zo’n type bent dat meteen wil trouwen wanneer je als vrouw van boven de twintig nog maagd bent.

Ik durf zelfs te stellen dat je – reputatie-gewijs – beter een extreme sloerie kunt zijn dan maagd. Maar ik wil er ook niet om liegen. Zelfs als ik dat wel zou willen, door bijvoorbeeld te zeggen dat ik pas een paar keer seks heb gehad, weet ik zeker dat mijn lichaamstaal me zal verraden op het moment dat het ervan komt. Bij de gedachte aan seks alleen al verstijf ik. Dat komt inmiddels ook doordat ik heb gelezen dat het verliezen van je maagdelijkheid op latere leeftijd een stuk pijnlijker is dan wanneer je nog een puber bent. Hoewel mijn gynaecoloog dat nooit heeft bevestigd, doet de gedachte eraan me toch in een soort menselijke ijssculptuur transformeren. Maar het belangrijkste is wel de angst om de controle over mezelf te verliezen wanneer ik met iemand zou vrijen.’

Weinig affectie

‘Ik heb altijd het idee gehad dat ‘de eerste keer’ ontzettend speciaal moet zijn. Misschien komt het doordat ik een milde vorm van Asperger heb. Dat heeft me op andere fronten overigens nergens van weerhouden – ik woon zelfstandig, heb een goede opleiding, een leuke baan en ook een sociaal leven met een aantal goede vriendinnen. Al vind ik het wel lastig om nieuwe contacten aan te gaan. Doorgaans vind ik het ook prettiger als mensen in ieder geval fysiek op een afstandje blijven. Een spontane knuffel van een vriendin, of erger nog, van iemand die ik pas een uur eerder heb ontmoet, ga ik het liefst uit de weg. Ik zie de goede bedoeling erachter heus wel, maar ik voel me er ontzettend ongemakkelijk bij en weet mezelf op zo’n moment echt geen houding te geven.

Misschien heeft het ook wel te maken met mijn jeugd. Toen ik acht jaar oud was, gingen mijn ouders uit elkaar. Ik was stomverbaasd, want ik had ze nog nooit horen ruziën. Ik had ze daarentegen ook nog nooit enige vorm van affectie naar elkaar zien tonen, maar dat vond ik normaal. Voor mij was dat hoe het eraan toe ging in een relatie. Ik voelde me verraden: er leek al die tijd niets aan de hand te zijn, en nu gingen ze ineens scheiden? Wat stelde een huwelijk dan helemaal voor?

Later heeft mijn moeder wel eens gezegd dat juist dat gebrek aan fysieke affectie haar nekte. Dat ze met mijn vader samenleefde alsof hij haar broer was. Toen ze niet veel later een nieuwe vriend kreeg met wie ze nogal uitbundig zoende en kroelde, ook als ik in de kamer was, ging ik op zulke momenten bijna over mijn nek. Ik vond het stom hoe ze zich aanstelde en giechelde. Alsof ze een meisje van zestien was, in plaats van een vrouw van bijna veertig. Ik denk dat ik vanaf dat moment het tonen van fysieke behoeftes begon te associëren met zwakte.

Wanneer ik naar mijn geliefde Disney-films keek en later toen ik als elf-, twaalfjarige kasteelromannetjes begon te lezen, droomde ik weg over het soort relatie dat daarin werd beschreven. Ik identificeerde mezelf met de vrouwelijke hoofdpersoon en wist zeker dat op een dag mijn prins op het witte paard zou verschijnen, met wie ik nog lang en gelukkig zou leven. Voor mij geen misstappen in de liefde, of relaties die als een donderslag bij heldere hemel uit elkaar zouden klappen.’

Niet normaal

‘Op de middelbare school vonden mijn vrienden en vriendinnen die allemaal al lang met elkaar aanrommelden en het begrip kruisbestuiving een geheel nieuwe invulling gaven, het nog wel schattig en grappig dat ik mezelf wilde ‘bewaren voor de ware’. Totdat je een bepaalde leeftijdsgrens passeert en het niet meer schattig is, maar raar.

Misschien had het uitgemaakt als ik een keer goed verliefd was geworden op het juiste moment, maar zelfs een verliefdheid op afstand, op de hunk van school of zo, heb ik nooit ervaren.

Omdat ik zo graag ‘normaal’ wilde zijn en erbij wilde horen, ben ik toen ik studeerde een keer met een jongen op date gegaan. We gingen uit eten bij een Italiaans restaurant, en nadat hij was uitgepraat over het familiebedrijf van zijn ouders en binnen een halfuur vier glazen wijn achterover had getetterd, kwam hij bij het hoofdstuk ‘seksuele toespelingen’. Ondertussen kon ik mijn blik niet los- maken van het half uit elkaar gereten babyoctopusje uit zijn pasta di mare, dat zich tussen zijn hoektanden had genesteld, en dat tijdens zijn vuige praatjes driftig heen en weer zwiepte als een overenthousiast minipenisje. Ik wist direct dat dit ’m niet ging worden, dus ik deed de klassieke verdwijntruc en maakte me uit de voeten. Hij heeft nooit meer een woord met me gewisseld. Mijn moeder heeft zelfs een tijdlang gedacht dat ik lesbisch was en het niet durfde te vertellen. Dat merkte ik doordat ze voortdurend opmerkingen maakte in die richting. Op een dag was ik het zo zat dat ik heb gesnauwd dat niet iedereen van tongzoenen in het openbaar hield, en dat ik heus wel uit de kast zou komen als dat nodig was. En dat ze dus kon ophouden met dat gevis van haar. Daarna begon ze een tijdlang niet meer over het onderwerp, maar sinds een jaar of twee beginnen de onderhuidse hints weer toe te nemen. Al gaan ze dit keer over oma worden en het krijgen van kleinkinderen. Ik zie dat somber voor haar in. Maar dat zeg ik haar niet, want ik heb geen enkele behoefte om mijn seksleven, of liever gezegd, de totale afwezigheid daarvan, met haar te bespreken.’

Porno & masturberen

‘Natuurlijk heb ik weleens gemasturbeerd. Dat doe ik zelfs regelmatig, meestal met porno. Hoewel ik de boeketreeksscenario’s van vroeger heb losgelaten, zoek ik toch altijd op termen als ‘eerste keer’ en ‘romantisch’. Ik heb het nog steeds nodig om mezelf te kunnen identificeren met de vrouwelijke hoofdpersoon, en dat lukt beter met zulke settings dan met een standaard pornoscenario. Als ik masturbeer, heb ik meestal ook een orgasme. Ik ben dus niet aseksueel. Ook chat ik wel eens met mannen via een datingapp. Dan sla ik zelfs behoorlijk gepeperde taal uit. Ze moesten eens weten, denk ik dan. Toch zat er nog nooit iemand bij met wie ik echt af wilde spreken. Ik zoek iemand uit die me qua looks aanspreekt, en daar fantaseer ik dan een heel verhaal omheen. En voor heel even ben ik dan zelf ook iemand anders. Ik ben daar overigens best hypocriet in, want het idee om af te spreken met iemand die ik via een datingapp ken, staat me enorm tegen. Er zullen heus wel uitzonderingen zijn, maar de meeste mannen zitten volgens mij toch op zo’n site of app om snel een seksdate te kunnen scoren. Daarvoor moeten ze niet bij mij zijn. Maar inderdaad, ik heb net zoals iedereen fysieke behoeftes, dus ik laat me wel eens meeslepen door zo’n virtueel contact, al is het dan via een scherm vanuit mijn eigen, veilige bed. Ik ben heel egoïstisch op dat gebied, als ik aan mijn trekken ben gekomen delete ik zo’n contact. Bijna mannelijk, zou je misschien kunnen zeggen. Soms maak ik zelfs een grapje tegen de paar vriendinnen die op de hoogte zijn van mijn maagdelijke staat. Dan zeg ik dat ik – door te masturberen – in ieder geval seks heb met iemand van wie ik echt houd. Ze lachen er wel om, maar ik weet dat ze me eigenlijk niet begrijpen. Ik probeer het onderwerp trouwens zo veel mogelijk te vermijden, maar als dat niet lukt, komt er eigenlijk altijd hetzelfde uit: dat ze vinden dat ik het gewoon een keer moet doen om het maar achter de rug te hebben. Vanuit hun optiek snap ik het ook wel. En ik ben ook echt niet van mening dat je je hele leven maar met een enkele persoon seks moet hebben. Maar mijn eerste keer? Die wil ik echt niet beleven met een Tinder-date of een of andere gast die ik uit de kroeg mee naar huis sleep.’

Verborgen lievelingshobby

‘Als je echt in mijn ziel zou kunnen kijken, dan zie je toch een gemis. Het voelt alsof alle andere mensen een lievelingshobby hebben waar ik maar niet aan mee mag doen. Alsof een heel groot gedeelte van het volwassen leven voor me verborgen blijft. Het gedeelte waarbij iedereen tekeer gaat als konijnen, terwijl ik met mijn duimen zit te draaien op de bank. Ik heb er wel eens over gedacht een gigolo in te huren, om er maar vanaf te zijn. Maar dat idee heb ik snel weer laten varen, ik vind de gedachte dat zo iemand misschien net van een andere vrouw is afgerold tamelijk onsmakelijk. Daarbij ben ik nu al zo ver gekomen. Ik vind het zonde om het nu alsnog te doen met iemand bij wie ik niet het gevoel heb van ‘hij is het.’ Ik hoop gewoon heel erg dat ik ‘hem’, die ware of hoe je het ook wilt noemen, alsnog spontaan tegenkom. Dat ik denk: dus jij was het, op wie ik al die tijd wachtte. Van mij mag hij snel komen. Het idee om ooit een veertigjarige maagd te zijn, is iets waar ik niet aan wil denken.’

