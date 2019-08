Lekker eten, goed uitgaan en mooie cultuur in het bruisende Caïro

Leen De Schutter (36) kwam zeventien jaar geleden naar Egypte voor haar studie Arabische taal & cultuur. Toen wist ze al: ik wil meer tijd doorbrengen in deze bruisende stad. Nu werkt ze er als marketingmanager en parttime dj.

Wat maakt Caïro zo super?

‘Het is een intense, chaotische stad die een aanslag doet op al je zintuigen en tegelijk prachtig en majestueus is. Je ziet veel culturen terug: de oud-Egyptische, middeleeuwse en islamitische en christelijke cultuur van nu. Verder kun je er lekker eten en goed uitgaan.’

Waarom ben je er gaan wonen?

‘Tijdens mijn studie Arabisch aan de Universiteit van Leiden heb ik er een jaar gewoond. En ik ben hier aan m’n carrière begonnen. Mijn werk voor Heineken heeft me nu weer deze kant op gebracht en het is heerlijk om terug te zijn. In de afgelopen jaren hebben er twee revoluties plaatsgevonden, maar de Egyptenaren gaan door en hun veerkracht is inspirerend.’

Caïro schijnt een foodie hotspot te zijn…

‘De Egyptische keuken is heel divers. En wat ik zelf opvallend vind, is dat de gerechten die thuis worden gemaakt heel anders zijn dan het street food. Thuis eten Egyptenaren vaak rijst met een vleesgerecht, gestoofde groenten, salade en dips. Op straat worden gevarieerde snacks, bladerdeeghapjes en broodjes verkocht. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is eten hier vaak vegetarisch of zelfs veganistisch.’

Hoe zien jouw weekenden eruit?

‘Ik woon in een rustige buurt met weinig verkeer en het is heerlijk om de dag te beginnen met een rondje hardlopen terwijl de stad ontwaakt. Verder hou ik van de mooie moskeeën en de madrassas, middeleeuwse religieuze scholen. In de zomer zijn er de stranden aan de Rode Zee, op anderhalf uur rijden van Caïro. In mijn vrije tijd ben ik dj. De music scene hier is heel levendig, er zijn veel goede dj’s en er worden allerlei events georganiseerd met internationale acts.’

Leen’s beste tips:

Top Shoppen bij Khan El-Khalili: ‘Deze Arabische souk of markt is al sinds de middeleeuwen een bruisend centrum van handelaars. Het is een belangrijke toeristische attractie en je vindt er een uitgebreid aanbod aan souvenirs. Wil je een goede deal, dan kun je beter naar de steegjes rond de hoofdstraat gaan. Daar verkopen ze alles van etnische juwelen tot meubels en kleurrijke stoffen.’

The food life El Fishawi: ‘Midden in de souk Khan El-Khalili zit het bekendste theehuis van Egypte, El Fishawi. Het café bestaat al tweehonderd jaar en naar het schijnt heeft Napoleon er koffie gedronken. De bekende Egyptische schrijver Nagieb Mahfoez schreef hier veel van zijn romans. Je zit in een smal steegje op straat en kunt er thee, koffie en verse sapjes drinken en een waterpijp roken. Ondertussen trekt alles en iedereen aan je voorbij.’

Naar de piramides: ‘De grootste en bekendste piramides van Egypte staan in Gizeh. Vanuit downtown Caïro is het ongeveer een uur rijden naar deze vierduizend jaar oude monumenten. Eens per jaar, in februari, wordt er een marathon georganiseerd. Dit jaar heb ik de halve marathon gelopen − wat een ervaring!’

Nice night out bij Cairo Jazz Club: ‘Met twee clubs, één in het centrum en één dicht bij de piramides, is dit de uitgaans- plek voor the young and trendy. Al doet de naam anders vermoeden, je hoort hier niet alleen jazz. Er is ruimte voor alle muziekstijlen − met name elektronisch. Caïro heeft bovengemiddeld veel goede dj’s en de beste draaien hier. Een keer per maand komen er ook up and coming internationale namen.’ cairojazzclub.com

Tekst: Eva Dusch | Beeld: Shutterstock