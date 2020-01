Lessen tussen de lakens: Dag tantra, hi mantra

Soleseks geeft niet alleen je seksleven een boost, maar is volgens kenners ook een vorm van meditatie. Zo word je zen van elke doe-het-zelfsessie.

All you need is yoni

In kleermakerszit op een yogamatje. Dat is waarschijnlijk jouw beeld van succesvol mediteren. Maar er zijn (veel) meer wegen die naar Rome leiden. Of in dit geval: om de absolute staat van mindfulness te bereiken. Dat mediteren kan in de vorm van een wandeling, zal je misschien niet verbazen. Dat Amerikaans onderzoek aantoont hoe meditatief afwassen is, vermoedelijk wel. En het hoogtepunt in dezen is toch wel mediatieve masturbatie.

Vaginale focus

Bij meditatie draait het om het blokkeren van afleidende gedachten en je aandacht focussen op het moment – wat hoor je, proef je, zie je, ruik je of voel je. Dit heet body-scanning. En met die info kun je de concusie trekken dat soloseks best ’ns een heel goede manier zou kunnen zijn om compleet zen te worden. Tijdens de self service is het namelijk lastig om op iets anders te focussen dan op je lichamelijke genot. Volgens meditatieleraar David H. Wagner verdwijnen vervelende gebeurtenissen en gedachten tijdens het mediteren naar de achtergrond en begint je lichaam in relax-modus te raken. En wat is er nou relaxter dan jezelf een orgasme bezorgen?

Opgewonden standje

Hoe je op de zenste manier masturbeert? Volgens seksuoloog Jill McDevitt door je tijdens de soloseks te concentreren op het gebied dat je aanraakt, het ritme en de druk. Ze tipt dat het belangrijk is om jezelf te betrappen op het moment dat je je focus verliest. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je op de automatische piloot klaarkomt. Hoe je dit voorkomt? Probeer een keer een ander standje uit, staand of op je knieën bijvoorbeeld. In verticale stand stroomt er meer bloed naar je vagina, waardoor je pleasure box extra gevoelig is. Twee handen gebruiken, de ene voor penetratie en de ander voor clitorale stimulatie, is ook altijd een goed idee. Daarnaast kan een speeltje net dat extra handje helpen.

Zen met benefits

Volgens een onderzoek uit 2018 hebben vrouwen die mediteren een hoger libido en scoren ze beter op het gebied van seks-skills. Nu we weten dat masturberen ook een vorm van meditatie is, hebben we een echte win-winsituatie in handen. Kom maar door met die soloseks-mantra’s!

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 01-2020. Deze editie ligt t/m 14 januari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.