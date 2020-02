Lessen tussen de lakens: Kijk je ogen uit

Tijd om je innerlijke showgirl de vrije loop te laten. Een peepshow op z’n tijd is hét geheim voor een spannend seksleven.

Spiegelbeeld

Hoe je voyeurisme het beste kunt introduceren in de slaapkamer? Een goede start is masturberen terwijl je partner toekijkt. Dat is niet alleen enorm sexy, zo laat je ook zien op welke manier je het liefst wordt aangeraakt. Samen naar porno kijken als voyeuristisch voor- of naspel is ook

een idee. Jullie kunnen ook zelf een sekstape maken en die samen terugkijken, of een sexy filmpje naar elkaar sturen. Seksen voor een spiegel is ook een goede. Doe het staand voor de spiegel of plaats een grote spiegel horizontaal naast het bed. Om precies te zien hoe jullie samen de horizontale tango uitvoeren én ervan genieten.

Party!

Hou je wel van een uitdaging? Dan kun je ook wat extremere vormen van voyeurisme uitproberen. Bezoek samen bijvoorbeeld een keer een seksfeestje of parenclub. Hier mogen jullie geoorloofd toekijken of zelf een showtje opvoeren. Seks op een openbare plek kan ook heel spannend zijn; fantaseer dan samen over wie jullie misschien heeft bekeken of gehoord. Zorg er alleen wel voor dat jullie niet echt betrapt worden.

Pretpark

Begin jaren zeventig bestonden er in Tokyo onofficiële voyeurparken. ’s Avonds kwamen stelletjes er bij elkaar om te friemelen of seks te hebben, terwijl toeschouwers van de show genoten of meededen. De Japanse fotograaf Kohei Yoshiyuki legde dit tafereel vast in de fotoserie The park.