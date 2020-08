Lessen tussen de lakens: alles over ‘sukkelseks’

Als seksexpert Goedele Liekens ervoor pleit, dan weet je dat het goed zit. Daarom: alles over sukkelseks.

Rode oortjes Een goede eerste stap is praten over seks. Open communicatie is belangrijk in elke relatie en al helemaal wanneer jullie ook nog regelmatig de koffer in duiken. Daarvoor hoef je niet meteen je inner dirty talker de vrije loop te laten, dit kun je gewoon rustig opbouwen. Begin door je partner te vertellen wat je fijn vindt, wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Tot in detail; dat bouwt de spanning lekker op. Durf je bedpartner ook feedback te geven wanneer het niet helemaal super gaat, zo wordt het alleen maar beter. Zodra jullie de basis in de vingers – en dus ook in de mond – hebben, kunnen jullie naar de volgende stap; elkaar ophitsen met wat dirty talk.

Voor ieder wat wils Liefdevol en intiem met je partner bezig zijn, doen wat jullie lekker vinden en wat bij jullie past; bij sukkelseks draait het om de reis en niet om de bestemming. Toch een paar simpele trucs om jullie wip zo leuk mogelijk te maken. Leg in de missionarisstand een kussen onder je billen. Zo kan je lover dieper in je komen en dat vergroot de kans op een g-spot orgasme. Of maak van op z'n hondjes een nieuwe ervaring door op je onderarmen te leunen en je bekken te kantelen of door op je buik te gaan liggen en er een lekker lui standje van te maken. Niet te veel poespas, maar wel een killerorgasme.

Het echte werk Volgens seksexperts is het probleem dat we de lat voor onszelf veel te hoog leggen. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat je porno niet kunt vergelijken met ‘echte’ seks, maar uit een onderzoek van de Universiteit van New Brunswick blijkt toch dat twee derde van de deelnemende vrouwen na het kijken naar porno ontevreden was over hun eigen seksleven. En die onzekerheid tussen de lakens, daar moeten we dus vanaf.