Lessen tussen de lakens: een orgasme in drie (!) minuten

Een orgasme in drie minuten. Hoe dan? Met de Kivin-methode: een oraal trucje waarmee je in no time in de zevende hemel bent.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Spot on

De belofte van een orgasme binnen drie minuten klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet. Sterker nog: de Kivin-methode is super simpel. Bij deze magische klaarkomtruc is het de bedoeling dat je partner tijdens het geven van orale seks in plaats van recht tussen je benen, in een andere hoek gaat liggen. Op deze manier raakt hij of zij net een andere plek van de clitoris, met een verpletterend orgasme als resultaat.

Lesje likken

Volgens Kivin-aanhangers kun je aan beide kanten van de clitoriskap twee kleine bobbels voelen zodra de clitoris opgewonden en dus opgezwollen is. Ze zouden moeten aanvoelen als twee kleine korrels rijst en worden de K-punten genoemd. Als je partner ze heeft gevonden, moet hij of zij proberen om tussen deze twee punten te blijven met zijn of haar tong. Nóg een aanwijzing voor je partner dus. Wat kan er misgaan?

De K van…

Waar de Kivin-methode precies vandaan komt, is onduidelijk, maar de naam zwerft al een tijdje rond op forums en porno-sites. Volgens sommigen gaan de credits naar sekstherapeut Patti Britton, zij introduceerde de methode in 2001 op een seksconferentie in Parijs.

Van alle kanten

Vooruit, een beetje nuancering is wel op z’n plaats, want de Kivin-methode kan niet íedere vrouw aan het orgasme van haar leven helpen. Maar volgens sekstherapeut Patti Briton bereikt zo’n zestig procent van de vrouwen sneller een intenser orgasme, omdat er meer van de clitoris wordt gestimuleerd. Door de zijwaartse positie van de gever wordt de ontvanger namelijk ook geraakt aan de zijkanten van haar clit. Daardoor kán er al een hoogtepunt worden bereikt binnen drie minuten, maar duurt het in elk geval nooit langer dan vijftien minuten.

Met zonder handen

Eigenlijk is het een soort two-step dance die als volgt gaat: jij ligt op je rug en je partner ligt zijwaarts onder een van jouw benen en maakt op- en neergaande bewegingen met de tong. Stap twee is het handwerk. Hierbij is het de bedoeling dat je partner ook lichte druk uitoefent op het perineum, het stukje huid tussen de vagina en de anus. Dit is niet alleen een lekker en gevoelig plekje, maar vibreert ook wanneer een vrouw bijna klaarkomt. Zo weet je partner precies of hij of zij goed bezig is.

