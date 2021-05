Lessen tussen de lakens: Even een keertje lekker wat anders

Wist je dat je favoriete toy meer in z’n mars heeft dan op het eerste gezicht lijkt? Zo wordt het een nog hetere avond…

Relax to the max Heb je de neiging om je vibrator of dildo vooral down under in te zetten? Gooi het eens over een andere boeg en ga verder dan je beproefde hotspots. Er zijn tig erogene zones op je lichaam die van wat aandacht met een seksspeeltje ook heel gelukkig worden. Denk aan je tepels, je nek, je dijen of voor sommigen zelfs de knieholten. Of ga voor wat slow foreplay en gebruik een vibrator om jezelf of je lover een erotische massage te geven. De vibrator is ooit zelfs ontworpen als massageapparaat. De krachtige vibraties dringen diep door in de huid en zorgen voor een lekker ontspannen gevoel. Zo beginnen jullie goedgezind aan het echte werk.

IJskoud de heetste Hoe heter hoe beter! Jullie maken je sekspartij pas echt loeiheet met temperature play. Daarbij wordt warmte of kou gebruikt om de huid, je grootste erogene zone, te stimuleren en de seksuele spanning op te bouwen. Leg je speeltje, het liefst van glas of metaal, even in de vriezer of warm je dildo juist op door ’m een paar minuten onder te dompelen in warm water. Tip: stop ook je glijmiddel even in de koelkast of gebruik een verwarmende variant. Wees wel voorzichtig: test altijd eerst even of je speeltje niet te heet of te koud is. De temperatuur kun je makkelijk checken door je toy zacht tegen je pols te houden.

Alle ballen verzamelen

Kegel-, Ben Wa-, of loveballetjes helpen je je bekkenbodemspieren te trainen. Met een sterke bekkenbodemspier geniet je niet alleen van een elastischere vagina, maar word je ook makkelijker nat en krijgt je libido een boost. Wanneer je de balletjes inbrengt, span je automatisch je seksspieren aan om ze op hun plek te houden. Als seksspeeltje tellen ze misschien niet helemaal mee, maar er zijn genoeg vrouwen die een opwindend gevoel ervaren door de wrijving van love balls tegen de vaginawand en de g-spot. Het is het proberen waard.

Ideaal trio

Ze zeggen niet voor niks: vele handen maken licht werk. Nodig voor de volgende vrijpartij je seksspeeltje ook uit. Vooral kleine vibrators zijn ideaal om te gebruiken tijdens de seks met een bedpartner. Je partner zorgt voor de penetratie en de vibrator, die jij of je lover kunt vasthouden, voor de clitorale stimulans. Wij kunnen geen beter duo of eigenlijk trio verzinnen! Probeer het eens terwijl jullie het op z’n hondjes doen of in standje lepeltje-lepeltje.

