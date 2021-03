Lessen tussen de lakens: Alles wat je moet weten over glijmiddel

Wil je het bedplezier verhogen? Met een paar druppels glijmiddel verloopt het seksspel lekker soepel.

Toch heeft volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in Journal of sexual medicine 35 procent van de vrouwen nog nooit glijmiddel gebruikt. Zonde, want het goedje kent veel voordelen. Het biedt soelaas bij vaginale droogheid – en daardoor pijnlijke seks (waar 1 op de 3 vrouwen weleens last van heeft), je kunt sneller van start gaan, beter uit de voeten wanneer je partners kleine vriend meer een grote vriend is én het zorgt voor een beter orgasme.

Kieswijzer

In het algemeen zijn er drie varianten: glijmiddel op basis van water, siliconen en olie. Welke soort je kiest, hangt af van wat je van plan bent en waar je van houdt. Glijmiddel op waterbasis is veilig, vlekt niet, is makkelijk af te spoelen als de pret weer voorbij is en werkt het best in combinatie met condooms en speeltjes.

De variant op siliconenbasis voelt goddelijk zacht aan, werkt heel lang en lost niet op in water. Handig voor een stomend potje seks onder de douche en doordat ie lekker dik is en niet uitdroogt de way to go voor anale seks. Maar gebruik ’m beter niet met je seksspeeltjes omdat de siliconen je speeltjes kunnen beschadigen.

Een glijdmiddel op oliebasis helpt je te genieten van een urenlange sekssessie zonder stroef gevoel. Deze glijden het allerbeste, maar zijn niet safe seks-proef. De olie kan namelijk scheurtjes in een condoom veroorzaken. Check altijd even of er glycerine in het glijmiddel zit. Deze stof verstoort de zuurgraad down under en maakt de kans op een infectie groter. Experimenteren met kokos- of olijfolie wordt door experts afgeraden.