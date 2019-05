De heetste seks is waarschijnlijk seks zónder penetratie. Er is zo veel meer te ontdekken als je een beetje out of the box denkt. Maak je op voor een ongelooflijk sexy, intieme en wederzijds bevredigende nacht.

Tantra

Niet vluchtig van bil met een orgasme als doel, maar liefdevol en intiem met je partner bezig zijn. Bij tantra draait het om verbinding en intense, langdurige orgasmes. Hoe? Door intens oogcontact, samen ademen, mediteren en focussen op sensuele sensaties door bijvoorbeeld massage of orale stimulatie. Sommige Tantra-beoefenaars kunnen zelfs een orgasme krijgen door alleen meditatie, maar dat vergt de nodige jaren oefening. Slow down, relax and feel the power of your sex!

Skype seks

Penetratie is natuurlijk vrij lastig als je partner zich elders bevindt. Maar met dank aan technologie hoeft een langeafstandsrelatie niet onbevredigend te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze partners een diepere connectie met elkaar ervaren. Dus leef je uit via Skype of FaceTime, hits elkaar op met dirty talk of verbind een seksspeeltje met je smartphone of tablet.

Kunyaza

Kunyaza is een sekstechniek uit Centraal-Afrika en volgens velen dé manier voor vrouwen om tot een hoogtepunt te komen en zelfs te ejaculeren. Tijdens dit liefdesspel slaat de man zachtjes maar stevig met zijn stijve penis op de clitoris en vulva van zijn partner. Met wrijvende, zigzaggende en ronddraaiende bewegingen word je langzaam tot een hoogtepunt gebracht. Kunyaza betekent letterlijk spuiten, dus weet wat je te wachten staat…

Frottage

Klinkt chic, maar is gewoon de Franse term voor het veel minder sexy klinkende ‘droogneuken’. Daarvan word je niet zwanger, het leent zich voor die dagen in de maand dat jij je kleren liever aanhoudt (als seks tijdens je ongesteldheid niet jouw menstruatie-cup of tea is) en kan voor een heel intieme connectie zorgen. Voor wat extra spice: krachtige vibrators zoals de klassieke Magic Wand doen hun werk door de kleren heen.