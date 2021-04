Lessen tussen de lakens: Neem een seksspeeltjesabonnement

Met een sekspeeltjesabonnement krijg je zo vaak je wil een hete box thuis bezorgd. Daarmee is het altijd feest in de slaapkamer.

Hou jij de touwtjes graag in handen? En is je partner ook wel in voor een beetje bdsm? KinkCrate heet jullie van harte welkom in de wondere wereld der kinkyness. Het enige wat jij hoeft te doen, is een aantal vragen over jezelf beantwoorden en aangeven hoe vaak je met een mooi pakketje verrast wil worden. Van KinkCrate krijg je dan een doos vol kinky inhoud. Denk aan blinddoeken, kaarsen, zweepjes, tepelklemmen en veel leer. Bij elke box ontvang je een handleiding met handige instructies en tips om de pret op een veilige manier te verhogen.

Met de juiste warming-up genieten jullie meer van het liefdesspel. Voor prachtige en vooral comfortabele lingerie ben je bij Empress Mimi aan het juiste adres. Dit bedrijf, opgericht door vrouwen voor vrouwen, stuurt je maandelijks een bijpassend lingeriesetje zodat jij goedgezind aan het avontuur tussen de lakens begint. Het fijne: de lingerie komt in de maten XS tot XXL en alle beha’s en bralettes zijn gemaakt zonder beugel. Mocht je jezelf extra willen verwennen, neem dan een kijkje in de webshop. Daar vind je mooie accessoires zoals zijden kussenslopen, zweepjes, jarretels en fijne speeltjes.

Happy ending

Wat ons betreft een match made in heaven. Bawdy Bookworms stuurt je elke maand een heet boek en

een bijpassend seksspeeltje. Het openslaan van een erotisch boek zou je overigens vaker moeten doen, want volgens onderzoek voedt dit je erotische verbeelding, krijgt je libido een flinke boost én wordt je stressniveau lager. Uitgelezen? Dan kun je elk kwartaal in een online virtuele boekenclub samen met andere Bawdy Bookworms-leden de hoogtepunten uit het

boek bespreken.

bawdybookworms.com

Voor de poes

Het maximale uit je solosekssessies halen, doe je door jezelf een abonnement op de Selflovebox van Rebelbabes.nl cadeau te doen. Elke drie maanden ontvang je een doos vol fijne goodies om je een handje te helpen tijdens de volgende doe-het-zelf-sessies. Jij geeft aan of je warm wordt van clitorale, anale of vaginale stimulatie en krijgt niet alleen een dildo of vibrator thuisbezorgd die helemaal in je straatje past, maar ook massageolie, kaarsjes en bad- en lichaamsproducten. Allemaal in het teken van zelfliefde. Extra leuk: een deel van de opbrengst van elke bestelling wordt gedoneerd aan Free a girl.

rebelbabes.nl

