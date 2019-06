Lessen tussen de lakens: deze sekstoy past bij jouw persoonlijkheid

Zo veel vrouwen, zo veel seks-toys. Daarom selecteren we de beste speeltjes, gebaseerd op je persoonlijkheid.

Tekst: Hanneke Seesing| Beeld: iStock

De reiziger

Niks lulliger dan een overijverige beveiliger die jouw handbagage bij de gate minutieus checkt. Helemaal als je wat speeltjes for down the road hebt ingepakt. Onze eigen Rianne S. biedt soelaas met een luxe pocketvibrator in de vorm van een… lippenstift. Klein, discreet en helemaal handbagageproof. Bon voyage!

De einzelgänger

De clitorisvibrator is dé toy voor iedereen die zich solo uitermate vermaakt in de slaapkamer. Dit speelgoed – niet geschikt voor penetratie – richt zich volledig op het stimuleren van de clitoris. Je kunt kiezen uit verschillende vibratiepatronen en trilsnelheden, maar ook tussen toys met een masserende, pulserende of zuigende werking. Net wat jij het lekkerst vindt!

De thrillseeker

Een pinwheel (een metalen staaf met kroonwiel voorzien van scherpe ‘pins’) ziet er op het eerste gezicht misschien wat intimiderend uit. Maar laat dit speeltje vooral niet liggen als je altijd op zoek bent naar nieuwe sensaties in de slaapkamer. Laat je partner het wieltje over je lichaam rollen (van zacht tot hard, net wat je lekker vindt) en ervaar een full body sensation. Voor de echte thrillseekers: combineer de pinwheel met een blinddoek.

De techgirl

Tech girls kunnen zich uitleven met teledildonics. Deze innovatieve computergestuurde seksspeeltjes (voor vrouwen een vibrator, voor mannen een masturbator) kunnen via een internetverbinding met elkaar communiceren, waarbij voelbare stimulaties tussen gebruikers synchroon worden uitgewisseld. Dus ook ideaal voor langeafstandsrelaties.

De controlfreak

Hou jij de touwtjes graag in handen? En is je partner ook wel in voor een beetje bdsm? Probeer dan eens tepelklemmen, vooral die met een ketting (de zwaartekracht zorgt voor een extra level van stimulatie). Je kunt eraan draaien, trekken en er zelfs gewichtjes aan hangen om de (pijn)senatie te vergroten.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-24-2019. Dit nummer ligt vanaf 12 juni in de winkel of kun je hier online bestellen.