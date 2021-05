Lessen tussen de lakens: De nieuwe sekstrend is sex-positive

Seks en lichamelijk genot zo snel mogelijk uit het verdomhoekje halen, is de nieuwste trend in sexyland. Wij zijn helemaal voor deze sex-positive benadering!

Nep niet Die positieve houding wil je natuurlijk ook de slaapkamer in krijgen. Hoe pak je dat aan? De eerste en misschien wel meteen de belangrijkste stap: stop met het faken van orgasmes. Uit onderzoek van de bekende seksuoloog Goedele Liekens blijken twee miljoen vrouwen in Nederland moeite te hebben met klaarkomen. Wanneer jij je bedpartner laat geloven dat zijn of haar bedacties bij jou voor orgasmes zorgen, zal die lekker op dezelfde voet doorgaan. Zo kom je nooit aan je trekken in de slaapkamer. Gun jezelf dan ook een orgasme en gooi niet te snel de handdoek in de ring. Alle goeie dingen in het leven vragen een beetje moeite. Ga op onderzoek uit naar wat jij fijn vindt en bespreek dat met je lover.

Zelfservice Erachter komen waar jij het warm van krijgt, doe je door je jezelf wat vaker lief te hebben. Steek kaarsjes aan, zet sexy muziek op, probeer ontspannende aromatherapie of een stimulerend glijmiddel. Onthoud dat het bij je solo-avontuur draait om de reis en niet om de bestemming. Juist het aanprutsen, maakt dat je je lichaam beter leert kennen en zorgt uiteindelijk voor meer bedplezier. Focus niet alleen op het krijgen van een orgasme, maar ga op ontdekkingstocht. Krijg jij het liefst aandacht bij je toverknop of word je juist wild van diepe en g-spot stimulatie? Schroom ook niet om een hulpmiddel in te schakelen tijdens de doe-het-zelfsessies. De keuze is reuze als het om seksspeeltjes gaat.

Geen oordeel, graag Sex-positive zijn, klinkt natuurlijk goed – maar wat is het precies? Het is een positieve, oordeelvrije houding tegenover seks. Dat betekent niet dat je alles wat eruit te proberen valt op seksueel gebied ook daadwerkelijk moet doen – al mag dat natuurlijk heus. Bij sex-positive gaat het er vooral om dat je een open houding hebt tegenover seks. Dat je seks ziet als iets leuks waarvan je mag genieten. En vooral: dat je zonder schaamte en oordeel over jezelf of anderen over seks kunt praten. Lees ook

