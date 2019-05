Lessen tussen de lakens: Van A tot Zaad

Wist je dat sperma tijdens een orgasme een snelheid van 45 kilometer per uur haalt? En zo zijn er nog meer fun facts over dat intrigerende goedje.

Slik smakelijk

De smaak van de witte vloeistof verschilt per man en wordt bepaald door wat hij eet. Ananas, peterselie, groente, citrusfruit, koolhydraten en water maken sperma ‘lekker’. Zuivel, alcohol en ui geven het een ‘vieze’ smaak. Let op: wat je eet of drinkt, verlaat je lichaam meestal binnen 12 tot 24 uur.

Wat van ver komt…

Volgens het Guinness book of records heeft de Amerikaan Horst Schultz een ejaculatie die − hou je vast − 6 meter ver komt. De gemiddelde hoeveelheid die een man ejaculeert is 2 tot 6 milliliter.

Weet wat je eet

Een kookboek met 25 gerechten op basis van sperma. Say what? Ja, je leest het goed. De Amerikaanse amateurkok Paul Photenhauer bracht een sperma-kookboek uit. Met gerechten als chocoladetruffels met vulling, tonijnsashimi met huis-gemaakte dipsaus en Irish coffee met extra room. ‘Sperma is overvloedig verkrijgbaar en enorm voedzaam,’ aldus de auteur.

Woordwaarde

Hoewel zaad en sperma in de volksmond door elkaar worden gebruikt, is het toch echt iets anders. Zaad bestaat vooral uit vocht, de sperma-cellen zijn maar een klein gedeelte van het zaad. Maar het zijn er wel heel veel. Als een man klaarkomt, laat hij gemiddeld tussen de 100 en 200 miljoen (!) spermacellen vrij. Slik.

Thanks, but no thanks

Allergie voor spermaplasma is zeldzaam, maar bestaat. De vrouw krijgt klachten als jeuk en een branderig gevoelig bij het geslachtsdeel, en bij orale seks zwellingen in en op de mond. De oplossing: een condoom. Sperma-allergie bij mannen bestaan ook: het Post Orgasmic Illness Syndrome. Dat is een auto-immuun-reactie, waaraan medicatie te pas moet komen.

Vrijheid, blijheid

Het verhaal gaat dat mannen met een Schotse kilt een betere kwaliteit sperma hebben. Waarom? Zonder onderbroek blijken de fysiologische omstandigheden voor het scrotum ideaal, waardoor de kwaliteit én temperatuur van het sperma optimaal blijft.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-19-2019. Dit nummer ligt nu in de winkel of kun je hier online bestellen.

Beeld: iStock