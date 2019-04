Lessen tussen de lakens: Zeg eens Aaaaaaaaa!

Makkelijk is het niet. Maar áls je de A-spot vindt, krijg je de ultieme beloning: een intens orgasme dat wel twintig seconden kan duren.

Ontdek je plekje

De Anterior fornix erogenous (de officiële en veel minder sexy naam van de A-spot) werd in 1985 door de Maleise dokter Chua gevonden. De seksuoloog ontdekte het plekje toen hij onderzoek deed naar vrouwen die last hadden van vaginale droogheid. Wat bleek: door de A-spot te stimuleren, word je pleasure box sneller nat. En als bonus krijg je er een extra intens en gevoelig orgasme van.

Voor de happy few

We hebben je intensere orgasmes beloofd, maar je moet er wel wat voor doen. Naar verluidt lukt het maar tien procent van de vrouwen om de A-spot te vinden. Die ligt namelijk nog dieper dan de G-spot. Op ongeveer een middelvingerlengte diepte, net iets voor de baarmoedermond. Het is best een uitdaging om ’m te vinden, maar gelukkig heeft de A-spot een voor- en een achterkant.Je kunt er dus van twee kanten bij komen: vaginaal of anaal.

Vingers on the spot

Als je je eigen vingers of de vingers van je partner gebruikt om je A-spot te vinden, zorg er dan eerst voor dat je ze zo diep mogelijk in je vagina brengt. Het juiste plekje moet een beetje sponzig aanvoelen. Wrijf eroverheen als een soort ruitenwisser en een mind blowing orgasme zal volgen.

Good vibrations

Ook door indirecte stimulatie van de vagina tijdens anale seks kan de A-spot worden geraakt. Lukt het jou of je partner niet om de magische plek te bereiken? Gelukkig zijn er vibrators die speciaal zijn ontwikkeld om de A-spot te stimuleren. Omdat ie deep down in je vagina zit, zijn deze vibrators lang en slank. Heeft de gebogen top met korte haren van siliconen het speciale plekje eenmaal gevonden, dan wil je nooit meer anders.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 17-2019.

Beeld: iStock

