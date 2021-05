What we like: 3x de leukste en leerzaamste online workshops

We willen allemaal wel weer eens even de deur uit. Gezellig met een klein groepje bij elkaar komen en misschien zelfs wel een hele leuke en leerzame workshop volgen. Helaas gaat dat in combinatie met de huidige maatregelen nog steeds niet. Wel zijn er heel veel leuke online workshops te vinden. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

Crea bea

Van augurkenpot tot prachtige lamp: je creëert het met behulp van deze live online workshop. De benodigdheden worden opgestuurd en dan is het aan jou om van die saaie pot een kunstwerk te maken.

vangjedroom.com

Manifesteren kun je leren Je ziet het steeds vaker voorbijkomen: manifesteren (ofwel de kunst om je dromen te realiseren). Maar hoe werkt dat eigenlijk? Aan de hand van een werkboek en video's neemt Willemijn Welter je stap voor stap mee. Ook bevatten de online workshops meditaties, zodat je weer helemaal opgeladen verder kunt. willemijnwelten.com

Plantenmoeder in spé Wil je graag meer groen in je huis, maar legt elke plant bij jou het loodje? Volg de gratis kamerplantencursus van Intratuin en je bent al snel geen groentje meer. Om de dag ontvang je in totaal tien lessen, waarin alles wordt besproken. Van het geven van water tot wat te doen tegen verkleurde bladeren. intratuin.nl/cursus

