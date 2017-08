Dit zijn de leukste plekjes in Dubai

Marijke Beijer (27) verhuisde twee jaar geleden naar Dubai om daar als marketingmanager bij een start-up in fashion E-commerce aan de slag te gaan. Ingeburgerd en wel deelt ze in VIVA haar insiderstips.

Productie: Marloes Teerenstra | Foto’s: istock, privébeeld

Wat is er zo fijn aan Dubai?

‘365 dagen per jaar zon, zee en strand! Dubai is een dynamische stad waar mensen met respect met elkaar omgaan. Je kunt er over straat zonder te worden nagefloten. En omdat er veel expats in Dubai wonen – en vrijwel iedereen dus zonder familie en vrienden hiernaartoe is verhuisd – zijn mensen heel sociaal en open-minded. Mijn vriendengroep is een mix van nationaliteiten van over de hele wereld.’

Wat is typisch Dubai?

‘Ladies nights, waarbij drankjes voor vrouwen gratis zijn, en Friday brunches. Een werkweek loopt hier van zondag tot vrijdag en het is een traditie om op vrijdag met een volle eettafel het weekend in te luiden. Dat is gegarandeerd een feest dat rond één uur ’s middags begint en pas eindigt als het donker wordt.’

In welke wijk woon je?

‘In Dubai Marina, een wijk met veel Europese expats. Kenmerkend zijn de hoge torens en luxe jachten voor de deur. Maar ook de vele restaurants en clubs.’

Wat is de place to be?

‘De stad groeit continu, waardoor er elke week wel een nieuwe hotspot opduikt. Check whatson.ae: daarop zie je precies waar je moet zijn als je hier een keer bent.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Dan ben ik op het strand te vinden. Ik gooi mijn handdoek het liefst uit op JBR Beach. Het heeft een prachtig zandstrand, met uitzicht op de Palm Jumeirah (het kunstmatige eiland voor de kust van Dubai in de vorm van een palmboom, red.). Vaak eet ik na zo’n stranddag met vrienden ergens aan de boulevard. Of we gaan door naar een feest. Het leven voelt hier echt als Disneyland voor volwassenen.’

Zeker doen

Ladies Night: ‘Oftewel gratis drankjes en korting op de dinerrekening voor vrouwen. Omdat alcohol prijzig is in Dubai (omgerekend zo’n twaalf euro per glas wijn) zijn zulke avonden heel populair.’ ladiesnightdubai.com

Buitenkans

Winter Sunset Yoga: ‘Bekijk de zonsondergang vanaf een yogamat. In de wintermaanden worden er in parken, op dakterrassen en stranden regelmatig gratis yogasessies georganiseerd.’ jumeirah.com

Blijf je eten?

Asia Asia: ‘Het interieur is fantastisch en het eten zo lekker dat je bij elke hap ‘mmm…’ mompelt. Hier heb je ook het mooiste uitzicht over de wijk Dubai Marina.’ asia-asia.com

Topshops

Dubai mall: ‘Een joekel van een winkelcentrum, inclusief aquarium, ijsbaan, bioscoop en foodcourt. Na twaalf uur ’s middags struikel je er over de mensen, dus ga liever vroeg. Bedek wel even je schouders en knieën.’ thedubaimall.com

Feest mee

Never get out the boat-party: ‘House-, techno- en clubsounds op een luxueus jacht met 150 mensen om je heen. Zin in alcohol? Bespaartip: koop je drankjes bij de duty free op het vliegveld en neem ze mee aan boord.’ wearedumm.com

In alle straten

JBR Beach & Boulevard: ‘Voluit staat JBR voor: Jumeirah Beach Residences. Overdag is het een van de mooiste stranden met uitzicht op de Palm. ’s Avonds is de verlichte boulevard dé plek waar het gebeurt: avondmarkten, kunstprojecten, volle restaurants en Ferrari-, Lamborghini- en Rolls-Royce-eigenaren die daar als showpony’s rondjes rijden…’

Meer tips van Marijke? Check VIVA 35! De editie ligt van woensdag 30 augustus t/m dinsdag 5 september in de winkel of kan je hieronder online bestellen.