Deze plekjes in Madrid mag je echt niet missen

Reisjournalist Yvette Bax (36) is vanwege haar Spaanse verkering en groeiende groep Spaanse vrienden steeds vaker in Madrid te vinden. In de stad vind je de best of all worlds: het is een culi-hemel, modewalhalla en cultuurparadijs in een.

Wat maakt de Spaanse hoofdstad zo leuk?

‘In Madrid lijkt het elke dag van de week weekend. Er is altijd iets te beleven. De restaurants zitten elke avond vol, zelfs op maandag. Niet gek dus, dat er zo veel zijn. De stad is lekker kosmopolitisch. Je vindt er mensen van over de hele wereld en er is altijd gezelligheid. De Madrileños zijn over het algemeen outgoing en het is makkelijk om hier vrienden te maken. Je vindt er het bombastische Palacio Real en het überbekende Museo del Prado waar je geweest móét zijn. Je kunt er fantastisch shoppen, ronddwalen in uitgestrekte parken en dansen tot de zon opkomt. Daarnaast is het leven er net iets goedkoper dan in Nederland, ook fijn.’

Hoe vaak kom je er?

‘Ik ben ongeveer één keer in de maand een paar dagen in Madrid. Hoe vaker ik er kom, hoe leuker ik het vind. Ik leer de weg steeds beter kennen, ontdek ‘mijn eigen plekjes’ en heb inmiddels mijn favoriete hang-outs.’

Wat is typisch Madrid?

‘Uitgebreid tafelen en altijd en overal gezellig samenkomen met vrienden. In Madrid is het: the more the merrier. Denk je dat je met een paar vrienden gaat eten? Voor je het weet zit je met veel meer mensen aan tafel. En er is altijd wel wat te doen. Restaurants, bars en winkels zijn tot laat open. Niemand gaat voor één uur ’s nachts slapen.’

Rooftopparty

La Terraza de Oscar ‘Op het dak van hotel Room Mate Oscar vind je dit te gekke terras met 360 graden uitzicht over Madrid. Een goede spot om naar de zonsondergang te kijken.’

Terraza Gymage ‘Een perfecte plek om lekker te loungen, ook overdag geopend.’

The Roof Bar ‘In de rooftopbar van hotel ME Madrid kun je dineren en borrelen. Het terras is ook af te huren voor private events.’

Zeker doen

Overdekte foodmarkets ‘Naast héél veel goede restaurants vind je in Madrid ook een paar leuke foodmarkets die zéker je appetite waard zijn. De San Miguel Market (Plaza de San Miguel) is de bekendste en meest toeristische. Bij Mercado San Antón (Calle de Augusto Figueroa 24) kun je allerlei Spaanse specialiteiten proeven. Deze markt heeft ook een leuk dakterras. Mijn favoriete foodmarket is het kleine, knusse El Huerto de Lucas (Calle de San Lucas 13): een mini indoor biologische markt, met in het midden gezellige tafeltjes onder een plafond dat volhangt met planten. Heel cosy!’

Vlooienmarkt ‘Struin over Madrids grootste openlucht-vlooienmarkt: El Rastro. Elke zondag van 9 tot 15 uur.’

Flamenco ‘In flamencotheater La Taberna de Mister Pinkleton kun je elke avond een flamencoshow bijwonen. Een beetje toeristisch, maar wel leuk voor the real Spanish feeling!’

Topshops

Chueca & Malasaña ‘Deze wijken zitten propvol leuke boetiekjes, vintagewinkels en hippe koffietentjes waar je tussen het shoppen door weer even op kunt laden. Chueca is de gay wijk van Madrid en dat zie je terug in het straatbeeld en alle hipsterwinkels die je er vindt. Leuke straten om te shoppen zijn: Calle del Almirante, Calle de la Beneficia, Calle de Fuencarral, Calle Argensola en Calle del Barquillo. In de wijk Malasaña vind je alternatieve boetiekjes, en ook winkeltjes van upcoming designers. Leuke shopstraten zijn: Calle del Espíritu Santo, Calle de Manuela Malasaña, Calle del Pez en de daartussen gelegen steegjes.’

Bimba y Lola ‘Mijn lievelingswinkel is Bimba y Lola, een beetje de Spaanse versie van Jutka & Riska, maar dan wat meer upscale. Je vindt er originele outfits, funky schoenen, tasjes en originele sieraden.’

El Paracaidista ‘In deze conceptstore van maar liefst vier verdiepingen vind je echt van alles: boeken, kleding, meubels, sieraden, schilderijen en designitems. Daarnaast huisvest het pand ook nog een Cubaanse cocktailbar, een restaurant op het dakterras en een kleine bioscoop in de kelder.’

