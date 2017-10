De leukste tips voor de buurt ‘Queens’ in New York

Angela van Willenswaard (27) woont sinds twee jaar in New York. Ze geeft les op een Nederlandse school en is gids bij Rolling Oranges Bikes. Haar favoriete buurt: Queens.

Wat is er zo fijn aan New York?

‘Je waant je in een filmset. Het is de bruisendste stad van de wereld waar echt áltijd iets te beleven is. Wat ik persoonlijk mooi vind, is het contrast tussen alle nieuwe wolkenkrabbers en de oude knusse buurten.’

Wat is typisch New York?

‘De snelheid en het individualisme waarmee iedereen leeft, maar ook de vriendelijkheid van de mensen. Let maar op: als je hier komt, helpen mensen je heel graag, al is het maar om de weg te wijzen.’

Wat maakt Queens zo’n leuke plek?

‘Queens is een opkomende wijk waar het nog niet zo toeristisch is als in Brooklyn of Manhattan. Het stikt er van de mooie parken, zoals Meadows Corona Park, nieuwe, hippe hotels en gezellige eettentjes en bars. Binnen no time ben je vanaf Queens in Manhattan en Brooklyn. Het wordt dus niet voor niets gezien als een geduchte concurrent van Williamsburg, de wijk in Brooklyn waar ik woon.’

Wat is de place to be?

‘Net niet in Queens, maar wel heel dichtbij: de rooftopbar van het William Vale hotel, waar je een fantastisch uitzicht hebt over de skyline van Manhattan. Deze hotspot is nog niet zo lang open en dus door het grote publiek nog niet ontdekt.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Fietsen! Ik woon dan wel in New York, maar ik blijf een Nederlander. Ik vind het leuk om fietsend nieuwe plekken te ontdekken. Met mooi weer ga ik graag naar de Brooklyn Grange Farm, een rooftop moestuin waar het hele jaar door foodworkshops worden gehouden.’

Bars

The Standing Room ‘Een kleine bar en comedy club met cocktails die je niet snel zult vergeten. De ‘Grapefruit’ en ‘Tomato’ moet je zeker proeven.’ Standingroomlic.com

Go to

Pepsi-Cola Sign ‘Nog niet genoeg (foto’s) van de skyline? Ga dan naar het Gantry Plaze State Park waar je op een van de vele bankjes kunt genieten met een kop koffie en uiteraard uitzicht op de stad.’

Let’s eat

Taverna Kyclades ‘Het beste Griekse restaurant waar de Grieken zelf ook graag komen. Bestel hier de visschotel én kom op tijd, want ook hier lánge rijen.’ Tavernakyclades.com

Topshops

The Stonework ‘Een hipster kleding- en lifestylemerk voor mannen en sinds kort ook voor vrouwen, met de nadruk op klassieke Amerikaanse producten.’ stoneworkstore.com

