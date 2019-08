Leven op olijven, wijn en surfen in het Spaanse Cádiz

Manon Koningstein (31) woont op steenworp afstand van de Spaanse stad Cádiz. Of beter gezegd: het Havana van Europa, waar men veelal leeft op olijven, wijn en surfen.

Wat maakt Cádiz zo’n leuke stad?

‘Als oudste stad van Europa ademt Cádiz historie. De inwoners worden beschouwd als de meest open en vriendelijke van Spanje. Het voelt een beetje Latijns-Amerikaans aan. Daarnaast hangt er altijd een speciale sfeer als er een strand direct aan de stad ligt, mensen worden er relaxter van. Er zijn veel surfstranden in Cádiz en de surfers komen ’s avonds vaak een drankje en hapje doen in de stad.’

Hoe vaak kom je er?

‘Ik probeer minimaal één keer per maand naar Cádiz te gaan. De stad is groot genoeg dat er van alles te doen is, maar klein genoeg om ter voet te verkennen. Het wordt niet voor niets het ‘Havana van Europa’ genoemd, het voelt heel exotisch aan.’

Wat doe je als je in Cádiz bent?

‘Ik begin met een kopje koffie en een churro (een gefrituurde deegstengel) in de wijk El Populo. Dit is de oudste wijk van Cádiz, met allemaal smalle straatjes, lokale winkels en koffietenten. Vervolgens doe ik mijn inkopen op de centrale markt. La Viña is een van mijn favoriete wijken om te lunchen. Dit is de visserswijk, waar het voelt alsof er weinig is veranderd in de afgelopen tweehonderd jaar. Uiteraard vind je hier de beste visrestaurants, maar ook de leukste tapasbars. Als ik voor twee dagen kom, ga ik altijd één dag naar de nabijgelegen surfdorpjes, zoals El Palmar en Caños de Mecca. Niet alleen zijn de golven er prachtig, er zijn gezellige strandbars en cafés waar je kunt genieten van de zonsondergang.’

Manon’s beste tips:

Flamenco: 'Je kunt eigenlijk niet in Cádiz zijn geweest zonder een flamenco-show te hebben gezien. Vooral in de oude stad zijn er verschillende shows, zoals die in Taberna Flamenca La Cava of die in La Perla de Cadiz.'

Pancracio mag je zeker niet overslaan: ‘Je kunt hier je hart ophalen aan alles wat met chocolade te maken heeft.’

Lokale hap eten bij Bar el Cañon: ‘Een tip van mijn lokale vrienden en vooral beroemd vanwege de beste Spaanse tortilla’s van de stad. Een gezellige bar met typisch Zuid-Spaanse sfeer.’

Calle Rosario 49

Strand & Siestas bij Playa de la Caleta: ‘Dit stadsstrand is als een ansichtkaart, zo mooi. Omdat het tussen de twee kastelen van Cádiz in ligt, kun je vanaf je handdoekje zeggen dat je ook nog je culture fix hebt gehad. Mocht het hier wat te druk voor je zijn, dan is het strand van La Victoria een goed alternatief.’

Tekst: Eva Dusch | Beeld: Getty Images